IdG Sundae努力衝新人獎 跳舞練習大玩2倍速似爆旋陀螺

IdG Sundae的代表顏色是粉紅色。（娛樂組攝）

「IdG偶像女生」去年5月成軍，當時合共25位練習生，第一批出道的7位練習生組成的IdG Bubbles去年在多個頒獎禮上連掃多個新人獎，今年3月就有另一隊IdG Sundae接力。昨日「IdG偶像女生」在觀塘舉行一周年慶典，大會除了宣布二期生招募更降至13歲起，同時7月將會舉行「偶像女生IdG The 1st」專屬大型音樂會。活動亦介紹新的21人「IdG合唱團」，當中最細的成員僅得12歲。

提到IdG Bubbles獲不少獎項，她們表示會專注努力，「係必須要承繼佢哋嘅努力，我哋都要比佢哋更加努力！」談她們的服裝顔色是粉紅色為主，Helen表示因為出道作《新新地》予人甜美活潑的感覺，粉紅色可以令人感到甜蜜，所以好適合成為Sundae的代表作。

問到她們出道之後有沒有遇到甚麼趣事，她們表示暫時未有出現甩轆的情況，但今次活動就發生圈圈與Renee把蝴蝶結帶反的狀況出來。對於有成員在台上分享時，Sundae有部份成員眼濕濕，她們表示可以成為第二隊出道的女生，有點受寵若驚，自覺成長速度比以前快，但很開心有一班隊友陪伴。Melanie說：「其實真係好感觸，今日真係好快就咁樣一年，無論係偶像女生又好，心地又好，都經歷咗好多嘢，上年五月發佈我哋仲係好青澀嘅女孩子，慢慢做唔同嘅訓練啦，認識好多唔同嘅活動、工作人員，又越來越多唔同嘅粉絲，真係非常之感恩！」

Sundae在跳唱《新新地》時，有不少轉圈換位，Renne笑謂在台上轉圈時不慎撞到Sharon的手臂。Melanie坦言開初大家會出現踩到別人的情況，Hazel爆Renee是最常踩到別人，圈圈直認同過招！圈圈透露早前練習結束後，嘗試用兩倍速度轉圈，沒料到大家像爆旋陀螺一樣。