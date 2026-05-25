香港探秘地圖｜龔嘉欣獨自墳場瞓覺超大膽 黎耀祥獲網民集氣再演喜劇(有片)

黎耀祥、龔嘉欣、倪嘉雯、關嘉敏、孔賢德、莊思敏、鄭依婷和黃子桐等今日現身觀塘，為TVB新劇《香港探秘地圖》宣傳。眾人在台上大玩英文打小人遊戲，黎耀祥以劇中「老細」身份打下屬龔嘉欣，以廣東話讀歪音扮作英文，「hit你個頂心杉，打到你年年人工減，拍拖又散！」令全場嘩然，龔嘉欣即打勢要打黎耀祥，祥哥自言講完都覺得自己毒，辯解說對象是劇中角色，補鑊指龔嘉欣是女神。龔嘉欣則大大聲話要打「老細」，祥哥追問：「邊個老細，有啲坐喺公司，有啲喺現場。」龔嘉欣被嚇窒，只敢溫柔地打祥哥。
龔嘉欣自爆有次要在墳場拍外景，黃昏獨自駕車前往拍攝地點，怎料抵達後不見一人，「曾諗過是係咪被整蠱，立即打電話問，原來大隊遲咗出發，要等多半小時，唯有對住(墳場)喺車裡瞓覺，沒理由揸車走，我都無得揀。」眾人都驚訝龔嘉欣如此大膽，她笑言可能拍《靈氣迫人》曾扮鬼，被視作同類，沒遇見怪事。祥哥笑言，「無所謂，大家都係瞓。」
劇集已播出一個星期，兩人亦有留意觀眾反應，龔嘉欣率先表示，「睇到好多人話鍾意祥哥演呢類角色，唔係埋沒祥哥嘅搞笑天份。」祥哥謙說全賴整個團隊，尤其拍喜劇，團隊默契好重要，加上近期較少輕喜劇，又帶點懸疑，本周劇情圍繞電視鬧鬼，祥哥最難忘是在電視城內開壇作法戲「好多時要作法，開壇，好認真，對白又好長，唔係人背，仲要動作戲，好辛苦。」龔嘉欣補充，當日以時裝角色身份進入古裝街，感覺新鮮有趣。
3分鐘速學舞步
龔嘉欣在社交平台發布了一段與祥哥和倪嘉雯3個人的跳舞片，獲過百萬點擊，成為網上熱話，她大讚祥哥有跳舞勁，「佢3分鐘就學完！」祥哥連忙解釋：「只有幾步啫，咁都有啲底，始終以前扮羅記(羅文。」對於有不少網民集氣要祥哥拍輕喜劇，黎耀祥指演員很被動，「電視劇始終係娛樂行先，睇得開心再第二日返工，我都幾鍾意拍，希望將來有機會。」談到最深刻的模仿人物，他就首選在《樂壇插班生》扮羅文，當時有一系列的《插班生》劇集，成為風氣，「羅記係大家都好熟悉嘅歌手，好有特色，唱功、裝份都好舞台好講究，有唔同嘅元素，真係要天時地利人和，俾你(龔嘉欣)都得。」
至於網上有人模仿祥哥在《西遊記》演的豬八戒，龔嘉欣即興奮表示，「我由小到大都好鍾意豬八戒他表示亦有留意，「都幾開心，演員有角色、作品讓大家記住，演員本身唔係好重要。」