洪永城黃翠如拍《走過歷史大地》坐船遊尼羅河搞gag殺風景

帝王谷是古埃及新王國時期（公元前1500至1000年左右）法老、貴族的主要安葬地，當地目前已經發現了超過63座墓穴，最有名的是「少年法老」圖坦卡門陵墓，更被掘出陪葬品「黃金面具」。而哈姫蘇神廟的建造者哈姫蘇 （Hatshepsut），被譽為「古埃及武則天」的女法老。洪永城和翠如穿越過去，拜訪這位「女扮男裝」的法老。

「金牌旅遊拍檔」洪永城和黃翠如為全新節目《走過歷史大地》飛往世界各地取景，兩人繼續遊走埃及，到樂蜀取景，分別走訪帝王谷、尼羅河（樂蜀段）和哈姫蘇神廟。

34 °C 搶冰降溫

兩人在尼羅河上乘坐帆船，感受古埃及人幾千年前的生活，正當洪永城成功消化「上埃及其實係喺南方」、「下埃及其實係喺北方」等資訊時，翠如大搞爛Gag令他分心：「有冇聽過尼羅河水怪？」洪永城即以Gag還Gag，無厘頭說出「尼泊爾水怪」，大家笑個不停。

另外，兩人在樂蜀帝王谷拍攝當日，氣溫高達34°C。翠如不知在甚麼地方拿出一大舊冰，並主動為幕後工作人員「冰鎮」降溫。之後洪永城叫翠如拍攝行上山頂再折返的畫面，翠如即時扮發冷，拒絕上山，更演變成兩人搶冰，現場一片混亂，最後洪永城搶冰成功，翠如則乘機「逃脫」，免受上山之苦。