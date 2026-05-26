大死撐日專訪｜林日曦包辦曲詞曾搵AI寫粵曲 毛舜筠為演舞台劇做手術：基本上唔行得

林日曦(腦細)與毛舜筠(毛姐)，看似風車牛不相及，今年8月將攜手演出舞台劇《大死撐日》，更會挑戰唱粵曲。毛姐從演近半世紀，原來先後兩度因懷孕與舞台劇擦身而過，本身是腦細fans的她，竟獲邀合作演舞台劇，毛姐答應參演後，竟發現身體出異樣，甚至無法行動自如，她沒有死撐，當機立斷做手術，終促成首次合作，且聽兩人從頭細訴合作背後的曲折歷程。

推廣粵劇文化 《大死撐日》是林日曦幾年前寫好的劇本，是牽涉多人的大製作，當時因疫情暫時閣置，改為演其他獨腳戲。直至去年從抽屜取出劇本，故事圍繞一對姊弟，弟弟的人生遇挫折，有個甚麼孭上身撐住頭家的姊姊，是一齣有粵曲元素的喜劇。林日曦指出，「大概有兩、三首短粵曲，不用怕，很短的，因我一直都想點可以透過自己嘅創作，將香港其中一個很重要的文化，令入場觀眾或未看過粵劇嘅人，記起粵劇或從而有興趣。」當年更曾報讀戲劇課程，學習粵劇的傳統文化和歷史，今次更膽膽粗創作粵曲。

部署試水溫 林日曦的作品都帶有喜劇成分，一直很欣賞毛舜筠的幽默感，放在許願合作的名單上，「毛姐的《家有囍事》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《黃飛鴻對黃飛鴻》等喜劇，深入民心，我尤其覺得她好有幽默感，令人發笑的方式有很多種，我好唔知醜地，覺得我跟毛姐有點相似，唔係大動作、扮醜去搞笑，而是真正投入角色，很自然就會好笑。」為了促成合作，林日曦早有部署，先邀請毛姐睇劇，看看反應，「如果睇完無下次，我就知唔適合，但佢睇完會發訊息分享觀後感，甚至會出po，就令我愈來愈大膽邀請。」

集郵投訴腦細似紙板 毛舜筠自言是林日曦的fans，更會主動集郵，「我好鍾意睇佢舞台劇，睇完仲有衝動想同佢影相，我很少做呢啲，但佢就似紙板企喺度，我就撬住佢，但佢隻手係直放……」腦細一臉無奈：「緊張嘛！」毛姐演過無數影視作品，一直有興趣演舞台劇，曾兩度幾乎踩上台板卻落空，她坦言心理存有陰影，「很多年前的《我和春天有個約會》，簽晒約，仲拉埋Do姐一齊做，點知我有咗大女，要推咗高志森。第二次是梁太找我做《煙雨紅船》，我特登帶埋大女從加拿大坐飛機回來，點知證實有咗第二個女，我覺得可能同舞台劇沒什麼緣份。」

手術順利 65歲她半說笑指今次不會再生女，「難道會生癌？我真係有恐懼。點知舊年10月尾身體真係有事，要做手術。」原來她的脊椎生一顆水囊，加上骨刺，壓著坐骨神經，「基本上唔行得，切除之後就無事。起初醫生都話唔急，可等復發才做，但我就覺得一定要做，起碼可爭取在這年裡，令自己身體再強壯啲，確保演舞台劇時可以享受過程。」林日曦自言起初得知消息也感震驚，「我話演唔演都好小事，最緊要專心養病，然後究竟做唔做，戲份或跳舞部分，都可因應她狀態調節。」

被封鎖的美麗誤會 從互相欣賞到真正合作，兩人迴異的作風，引發一個追、一個躲，甚至被封鎖的美麗誤會。毛姐向來對劇本要求嚴謹，希望盡早熟讀；林日曦卻習慣改至最後一刻，去年進行超前彩排後，決定重寫劇本，令首次踏台板的毛姐忐忑不安，「佢叫我唔好背熟劇本，因為彩排時都會改，但我習慣覺得熟能生巧，要臨時要變，我才變到，否則就會掛住記台詞，我對眼會話俾你知，我記緊台詞，好冇安全感。」不過作為腦細的影迷，她決定選擇相信，不料追劇本卻遲遲未有回音。那邊廂的林日曦經歷3個的腦閉塞，最後閉關一星期，改好劇本連粵曲都搞好，通知毛姐公售日期卻不獲回覆，心感不妙，「真係嬲咗我？」毛姐解開謎底，「原來我唔知喺咩時候Block咗佢。因為我每朝都拎住個電話等訊息，唔知點解將佢嘅帳號撥到archive，直至有朋友問我可否提早訂票，我先發現點解搵唔到佢個名？原來我archive咗！」

有別傳統 唱到入腦 毛姐收到劇本和粵曲demo，深感值得等待，「我好佩服，人物關係完全冇變，可以寫個全新嘅出來，那些粵曲係由他所作的新歌，我仲問佢係咪AI寫？」林日曦直言，「真係搵過AI作曲，但冇得揀粵曲，打Chinese Opera曲風，搜尋結果全部都係外國歌劇。」他把心一橫索性自己寫，包辦曲詞兼唱demo，毛姐坦言聽傳統粵曲長大，起初不太接受腦細的創作，「但唱下唱下就入咗腦， 好似上咗身，整首歌都喺我腦裡。」兩人更會在台上又跳又唱，到底腦細如何突破創新，觀眾拭目以待。

文：Grace 攝：林俊源 化妝：淑貞 (IG @jjshuchen) 髮型： Domanic Tao@Orient 4, Kenki 地點：EAST Hong Kong @east.hk