梁祖堯喊住唱《某種老朋友》走晒樣 湯駿業嘆失資源險令風車草消失

風車草劇團去年底落選康文署的「場地伙伴計劃」，正式結束與葵青劇院長達17年的合作。三位劇團主創梁祖堯、湯駿業(AhDee)及邵美君，於本月回歸劇場，前假上環文娛中心劇院上演一連7場《風車草SuBeDoWa 音樂會2026》，座無虛席。3位暫時放下演員身分做自己，透過歌曲真誠展示內心深處的世界，每場都唱到眼濕濕。

曾感束手無策 AhDee坦言離開葵青劇院，對風車草來說是沉重打擊，「冇咗葵青劇院，呢個打擊可以令風車草爭啲消失。我哋都真係好擔心，束手無策，唔知點算好。」幸好獲終尋獲場地，仍有機會繼續演，「其實一個做咗20多年嘅劇團，如果見到我哋今晚嘅演出，會知道我哋真係揼石仔咁捱出嚟，所以突然間冇咗一啲資源，冇咗演出機會係好驚，但世界又好多改變，多咗好多人想book場，資源分配唔同咗，所以都嘗試學習適應。」作為劇團，The Show Must Go On，前晚尾場完show後，風車草將於8月在西灣河文娛中心演出全新劇目《回憶的味道》，而家冇咗大場做唔緊要，我哋嘗試將我哋好想做，好想俾觀眾嘅好嘅作品，喺細嘅地方做俾大家睇，所以好驚又好期待，因為唔知之後仲有冇。」

未必有下次 在昨晚尾場的演出中，觀眾反應都異常熾熱，所以阿祖、AhDee及阿君在尾聲為大家特別送上鄭秀文的《我們都是這樣長大的》，阿祖感性道：「我哋一齊經歷咗好多時光，每一次我哋都又成長，所以好想用呢首歌多謝你哋，一路同我哋一齊行。」唱罷阿祖續道：「人生充滿變化同難關，經歷每個難關嘅時候總會感到不知所措，但過咗之後望返轉頭，都係一種歷煉，好衷心多謝你哋每位俾咗好多好多愛、鼓勵和勇氣我哋，我哋永遠都會擺喺心裡面，永遠都會記住。」

其實今次《風車草SuBeDoWa 音樂會2026》的選曲都很有心思，好似阿祖選唱了林家謙《某種老朋友》，AhDee選唱了陳奕迅《黃金時代》、阿君選唱了王菲《討好自己》等等，全部都是內藏他們的心聲。阿祖分享道：「每次《SuBeDoWa音樂會》都係記錄我哋嘅成長，我哋由廿幾歲嘅𡃁仔𡃁妹，變到而家呢個歲數嘅時候，唱返聽返好多以前好熟悉嘅歌感覺好唔同，例如《黃金時代《，當時聽係好熱血嘅作品，而家再唱又另一種味道，好得意，同埋今次嘅觀眾非常熱情，遠超我哋想像，能夠有一班咁樣嘅觀眾實在太幸福，好多謝佢哋。」AhDee道：「好耐冇做，感覺好似終於有一個好親近同大家見面嘅機會，同觀眾一齊講下近況。」阿君亦和應道：「呢個雖然好似一個演出，但其實講咗好多我哋自己嘅感受，就算平日我哋都未必會傾得咁深入。」

講到今次選曲，阿祖形容為挑選死亡，他笑說：「我自己都投降，因為以我音域，根本冇可能可以唱到林家謙《某種老朋友〉，但呢隻歌對我嚟講意義好大，所以我好想挑戰。好多次想放棄，但大家都鼓勵我，話我可以唱出自己嘅聲音，結果每晚都唱到膽顫心驚，有好多晚仲唱得好差，係因為情感一嚟嘅時候我就喊住唱，唱到走晒樣，但有觀眾同我講話呢個係最觸動佢心靈版本，令我覺得非常安慰同值得，因為真係練咗好耐！」阿君則揀了陳凱詠JACE〈間歇性休眠〉，她回憶起排練期間的辛酸，說道：「起初拍子完全數唔到，但音樂總監Mike Orange都訓練咗我哋好多唱歌嘅方法，要注意啲乜，所以呢次演出唔係淨係揀我哋好叻嘅歌，而都係我哋進步嘅過程。」至於AhDee則選了Kiri T《至少做一件離譜的事》，唱出了自己的任性，但他表示：「其實有啲歌唔同message喺唔同時空都會共通，今次就揀咗呢啲歌去分享。」除了觀眾耳熟能詳的流行曲，今次《SuBeDoWa音樂會》亦揀了一些風車草演過的音樂劇曲目，當中包括《你咪理，我愛你，死未！》及《Avenue Q（Q畸大道）》，AhDee表示：「呢兩個show係喺Broadway買返嚟，好難得可以再做返唱返啲歌俾大家聽，因為識得風車草嘅觀眾一定識得呢啲歌，佢哋應該好想再聽下。」

細場增親密感 相比近年的演出，今次轉戰上環文娛中心劇院，阿祖表示：「今次觀眾量係細咗，但呢個親密感，令我哋返到去當初成立風車草嘅時候，就係喺呢個size嘅劇場演出。再次返回呢種距離係好夢幻，如果作為監製，計算收支係難計嘅，但作為表演者就好正，因為好近，我流一滴汗一滴眼淚，觀眾都會見到，觀眾抹一滴眼淚我都會見到，所以我覺得好正。」AhDee亦補充道：「感覺好赤裸，真性情表露無遺，同時亦等大家見到，我哋做show、做舞台就係咁，我哋同觀眾嘅交流就係咁簡單，喺咁近嘅距離，觀眾會感受到我哋最真實嘅內心情感。」阿君亦指這次演出讓她找回初心，她說：「呢個距離互動好直接，因為佢哋見到就會有反應，我哋見到又會反應，我哋一路學戲劇就係呢個初心——同觀眾要有give and take，呢個場地雖然細，但彼此之間嘅互動係好touching。」