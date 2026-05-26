胡子彤新歌MV《見一個愛一個》騷肌冇底線 徐浩監製曾樂彤填詞夫妻檔合作

胡子彤推出浪漫情感新歌《見一個愛一個》， 邀得徐浩擔任監製，曾樂彤填詞，二人夫妻檔合作的新歌，監製徐浩強調這次夫妻檔純屬巧合，作曲則由子彤好友張蔓莎及陳可為主理。而今次MV最矚目是，正投入拍攝動作電影《九龍城寨之終章》，而操練得渾身肌肉，體型線條正爆的子彤，以赤裸爆肌演出MV，子彤更首次在螢幕獻上出浴鏡頭，新歌《見一個愛一個》MV即日上架。

Jason Wu 首次執導

MV由追求唯美，敏銳美學觸覺見稱的胡卓希（Jason Wu）執導，雖然是第一次擔任導演，但他仍大膽要求子彤赤裸上身及出浴演出，將男性現實生活及美感融合展現於螢光幕，而子彤深信Jason及攝影師Edwin的風格，對於需要大膽演出要求一口答應。MV女主角方面，林千渟飾演女友跟子彤有不少甜蜜鏡頭。

子彤一直欣賞曾樂彤筆下的歌詞，認識對方多年，今次特意找來曾樂彤填詞，子彤透露起初收到第一版歌詞時，對最後兩句表達了自己的想法，沒想到曾樂彤即日為他重寫歌詞，令子彤既驚喜又感激，子彤說：「對方二話不說竟然為我整篇重寫，非常感動。」子彤直言，這次合作讓他感受到團隊對作品的堅持與誠意，也期望MV能帶給觀眾視覺與情感的雙重衝擊。