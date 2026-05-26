張栢芝官宣回歸樂壇 加盟華納音樂中國將推出全新單曲

張栢芝今日（26日）正式宣布加盟華納音樂中國（Warner Music China），以全新音樂身份強勢回歸樂壇。在實體唱片時代，《A面》往往是迎合大眾的流行主打，而《B面》則代表著更加私人、真實與打破常規的自我表達。如果說締造了無數經典銀幕形象、活在大眾矚目下是張栢芝的《A面》人生，那麼此次她選擇「將麥克風握在自己手裡」，以歌手身份接入全新主線，則是宣告其演藝生涯的《B面》硬核重啓。「不破不立，擊碎過往的既定框架；迎風而上，見證絕地反擊的真實。」在今日全網同步釋出的官宣物料中，張栢芝展現出了前所未有的先鋒態度與大女主氣場。她以自己《B面》已加載的概念，向外界傳遞出拒絕被定義、無懼爭議的獨立宣言。