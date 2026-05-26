Yanny劉綺婷@Lolly Talk自資六位數出寫真集 6月登陸朗豪坊舉辦Showcase簽名會

Lolly Talk成員Yanny宣布推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》。

香港女團Lolly Talk成員Yanny劉綺婷，早前於「520」這個充滿愛的日子，宣布推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》。寫真集主打日系自然生活感，由 Yanny一手一腳親自策劃，遠赴沖繩取景，展現她私下最真摯、活潑的一面。 今次寫集真一共推出三款套裝，自上周開放網上預售以來，反應熱烈，限量套裝掀起搶購熱潮！為答謝粉絲支持，Yanny將於6月6日起進駐旺角朗豪坊舉辦寫真集Showcase，並於6月13及14日舉行簽書會，與一眾波板糖近距離見面，勢必掀起夏日狂熱！

捕捉 Yanny 私密純粹一面 Yanny今次寫真主打自然日系生活感，談及書名的構思，Yanny解釋：「《27.5°C》代表住初夏嘅溫度。有時太熱會覺得好辛苦，但呢個溫度就係覺得『嗯，啱啱好啦』，感覺好溫暖，令人舒服，我想將呢個最代表到我自己、最理想、最啱啱好嘅幸福送俾大家。」今次「我想拍下這刻的溫暖，把幸福的氣息留給你」為寫真集主題，除了充滿夏日氣息的陽光造型，寫真集更完美捕捉了 Yanny多面魅力。從率先曝光的照片可見，Yanny戴上趣怪圓框眼鏡對鏡頭甜笑，盡顯調皮傻氣；又見她慵懶地趴在床上享受陽光，散發柔美氣質，完美呈現出她私下最真實、純粹的一面，為粉絲送上滿滿的幸福感。由於心水靚相實在太多，團隊最終決定將寫真集由原定的 180頁重磅加碼至接近200頁，務求毫無保留地回饋粉絲。

三人團隊親力親為 為了呈現最溫暖的日系風格，Yanny邀請了擅長捕捉細膩生活氛圍的攝影師Woody Lau操刀，遠赴沖繩取景。她更透露，今次企劃全由她與兩位好友組成的「三人團隊」一手包辦，她更自資達六位數傾力打造。雖然沖繩風景如畫，但拍攝過程卻充滿挑戰，Yanny笑言最難忘是抵著寒意「與蟲共拍」，她表示：「我哋去到戶外泳池準備落水時突然落大雨，氣溫跌咗好多！到停雨終於落得水，凍到震之餘，仲發現水入面有好多蟲蟲，但我又要對住鏡頭扮到好享受咁，呢個絕對係一大挑戰！」

驚喜預售成績 面對近期Lolly Talk成員各自展開獨立工作，Yanny坦言這次單飛出書初期充滿擔憂。但預售一出，大批粉絲即留言表示會「買晒三個Set」全力支持，更有女粉絲主動提出要出一分力，揚言不介意做包裝、做搬運工人等，Yanny感恩對方心意，直言「唔使﹗你哋負責期待就得喇﹗」非常寵粉﹗ 為回饋Fans，Yanny將於朗豪坊舉行 Showcase。屆時展覽不僅會公開多幅網上從未曝光的私密花絮照，現場更會還原拍攝時的裝束，並展出寫真內出現過的小飾物及配件供粉絲打卡。至於粉絲最關心的未來動向，Yanny亦大派定心丸，親口證實將與部分 Lolly Talk成員再度合體：「嚟緊我會同LT幾個成員一齊有啲新搞作，目前仲喺籌備當中，大家期待下啦！」《27.5°C的幸福》現正於官方網站火熱預售中，部分限量紀念套裝更包含沖繩幕後花絮足本版戲院放映券及1對1合照機會。