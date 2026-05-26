李家鼎紅顏知己原來係馬貫東親母 揭圈外女友跟李泳豪早有過節

年屆81歲的李家鼎受前妻施明今年3月離世打擊，加上一對孖仔李泳漢、李泳豪卻爆出不和及爭產風波，其近況令人擔心。
近日有報道指，鼎爺的身家不僅是李泳漢與李泳豪之爭，跟他相戀20年的圈外女友Viva亦都牽涉其中，而Viva的真正身份更是TVB力捧小生馬貫東的親母，令李家風波來得更峰迴路轉。
鼎爺引薦馬貫東入行
據指，李泳豪原來跟Viva早有過節；早於2017年，鼎爺轉型成名廚後工作與身價勁升，繼而身家暴漲。在鼎爺的私房菜開張當日，Viva有帶同女兒和孫女到賀，鼎爺也曾多次帶Viva公開露面，還恩愛受訪。
另外，Viva當年被指經由鼎爺引薦兒子馬貫東入行，馬貫東出道後一直對家事相當低調，而他演出的2016年TVB劇集《鐵馬戰車》，同劇還有細孖李泳豪演出，更傳出鼎爺在劇集開拍前出面干預，最後馬貫東跟李泳豪角色對調，結果馬貫東成功接下戲份較重的警長角色，並入圍「飛躍進步男藝員」，相反細孖泳豪只客串演車手一角、此事令細孖至今仍耿耿於懷，跟Viva跟馬貫東關係欠佳。Viva跟鼎爺約在20年前經朋友介紹認識，她早年經歷婚姻失敗，獨自養大兩女一子，曾是學護的Viva後來從事經絡治療，退休後專心湊孫，亦成了鼎爺背後的女人。