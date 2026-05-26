李家鼎紅顏知己原來係馬貫東親母 揭圈外女友跟李泳豪早有過節

年屆81歲的李家鼎受前妻施明今年3月離世打擊，加上一對孖仔李泳漢、李泳豪卻爆出不和及爭產風波，其近況令人擔心。

近日有報道指，鼎爺的身家不僅是李泳漢與李泳豪之爭，跟他相戀20年的圈外女友Viva亦都牽涉其中，而Viva的真正身份更是TVB力捧小生馬貫東的親母，令李家風波來得更峰迴路轉。