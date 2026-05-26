周嘉洛首訪馬來西亞人氣爆燈 偕陳曉華丁子朗旋風式出席大馬活動

TVB藝人周嘉洛、陳曉華及丁子朗日前飛抵馬來西亞，接連出席公開活動，與當地粉絲近距離互動，吸引大批民眾到場支持。周嘉洛與陳曉華率先現身店舖的開業剪綵儀式。兩位藝人尚未登場，商場內已有不少粉絲守候，當周嘉洛及陳曉華現身時，全場即報以熱烈歡呼。

活動期間，兩人接受馬來西亞TVB藝人兼主持人Ezen訪問，大談護膚及美容心得。陳曉華表示，平日會定期到美容中心進行深層清潔、保濕及緊緻護理，並按專業美容師建議，配合適合自己膚質的家居護膚產品及療程；飲食方面則會多攝取富含維他命C及高纖維的食物，以維持肌膚狀態。熱愛運動的周嘉洛則透露，自己經常參與HYROX耐力訓練，包括有氧跑步及功能性肌力鍛鍊，因此特別重視肌膚清潔及保濕程序。他表示，每日潔面後會使用爽膚水、精華及含玻尿酸面霜；若運動大量出汗或完成劇集拍攝後，更會額外敷補水面膜，加強保養。