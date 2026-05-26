周嘉洛首訪馬來西亞人氣爆燈 偕陳曉華丁子朗旋風式出席大馬活動

TVB藝人周嘉洛、陳曉華及丁子朗日前飛抵馬來西亞，接連出席公開活動，與當地粉絲近距離互動，吸引大批民眾到場支持。周嘉洛與陳曉華率先現身店舖的開業剪綵儀式。兩位藝人尚未登場，商場內已有不少粉絲守候，當周嘉洛及陳曉華現身時，全場即報以熱烈歡呼。
活動期間，兩人接受馬來西亞TVB藝人兼主持人Ezen訪問，大談護膚及美容心得。陳曉華表示，平日會定期到美容中心進行深層清潔、保濕及緊緻護理，並按專業美容師建議，配合適合自己膚質的家居護膚產品及療程；飲食方面則會多攝取富含維他命C及高纖維的食物，以維持肌膚狀態。熱愛運動的周嘉洛則透露，自己經常參與HYROX耐力訓練，包括有氧跑步及功能性肌力鍛鍊，因此特別重視肌膚清潔及保濕程序。他表示，每日潔面後會使用爽膚水、精華及含玻尿酸面霜；若運動大量出汗或完成劇集拍攝後，更會額外敷補水面膜，加強保養。
辦粉絲見面會
翌日，周嘉洛、陳曉華及丁子朗一同現身位於Sunway Velocity Mall，由TVBI特別舉辦的《TVB Parents’ Day粉絲見面會》，與馬來西亞粉絲共度溫馨雙親節。三位藝人近年憑多部劇集及綜藝節目表現亮眼，深受觀眾喜愛。難得首次於馬來西亞同台亮相，甫登場即獲全場熱烈歡呼，氣氛高漲。活動上，馬來西亞藝人兼主持人Ezen與三位藝人暢談訪馬經歷及對馬來西亞的印象。配合雙親節主題，三人亦分享與父母相處的點滴，真摯內容令現場洋溢溫馨氣氛。
談及近況，首訪大馬的周嘉洛表示主演劇集《正義女神》剛播映完畢，角色與過往演出風格有所不同，對他而言是一大挑戰，同時亦預告新劇《飛常日誌II》即將與觀眾見面。丁子朗則分享，由他主演的新劇《香港探秘地圖》現正播出，並透露拍攝期間發生不少難忘趣事。陳曉華主演的《非常檢控官》反應理想，她亦透露接下來將有多部新作陸續推出，希望盡快與觀眾見面。
現場亦安排多個互動遊戲環節，三位藝人與粉絲默契十足，笑聲不斷。其後，Rax王鄭浚仁上台獻唱《愛定你一個》及《同花順》，為活動增添氣氛。最令人感動的一幕，莫過於配合雙親節特別安排的獻花環節。周嘉洛、陳曉華、丁子朗聯同Rax王鄭浚仁，親自向現場父母送上鮮花及節日祝福，感謝父母一直以來的無私付出，並鼓勵大家勇於表達愛與感恩。四人其後更走下舞台，逐一致送鮮花，與現場觀眾近距離互動，不少觀眾深受感動，場面溫馨。