李佳芯魏浚笙周六登陸Comic Con 與聲演作《無涯之約》動漫迷近距離互動

香港首屆Comic Con於5月29日至31日一連3天登陸會展。孔令政編劇及執導的本地最新奇幻動作動畫《無涯之約》（ODIUM ZERO）於本周六5月30日舉行「《無涯之約》香港奇幻動畫全球發佈會」。當日孔令政、監製朱漢威、聲演主角的「五月」李佳芯、「閻歌」Jeffrey魏浚笙將為全球動漫迷、頂尖創作者、業界領袖、媒體等率先揭開《無涯之約》的世界觀、角色陣容與未來藍圖，更有動畫絕密片段首度曝光。

闖災區核心救倖存者

《無涯之約》入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃。故事講述：14日前，燃燒著灰白尾焰的彗星劃破天際，引發「灰降」——人類遭黑色孢子「灰體」感染，異變為恐怖掠食怪物「骨灰」。官方全面封鎖消息，謊言迅速蔓延。李佳芯聲演的網紅少女五月，潛入中央醫院，帶著飛行機械人咘咘直擊災區核心。在停屍間內，一群倖存者彼此猜疑對峙，有人為生存而撒謊，竟瞬間失控成血腥殺戮。Amy Lo盧慧敏聲演的8歲女孩Anna在混亂中被五月救走，期間陷入重重圍殺時，Jeffrey聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌，擊殺「骨灰」，但他只執行一個命令——帶走五月。任達華聲演的中央醫院院長飛奧多，一直監視著五月，卻暗中操控一切。