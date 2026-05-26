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娛樂
出版：2026-May-26 17:35
更新：2026-May-26 17:35

大死撐日｜毛舜筠撐林日曦加至37場 楊偉倫獲欽點鳳眼登場

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林日曦、毛舜筠、楊偉倫今年8月將攜手演出舞台劇《大死撐日》。 (周令知攝)

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林日曦（腦細）與毛舜筠今年8月將攜手演出舞台劇《大死撐日》，更會挑戰唱粵曲，陣容還有楊偉倫（阿卵）、白只、胡麗英，今日毛姐、腦細、阿卵到荃灣南豐紗廠的查篤撐主題餐廳宣傳，宣布暫定演出37場，阿卵更以鳳眼登場搞笑造勢！

《大死撐日》是林日曦幾年前寫好的劇本，是牽涉多人的大製作，當時因疫情一度擱置，直至去年決定重啟，故事圍繞一對姊弟，弟弟的人生遇挫折，有個甚麼孭上身撐住頭家的姊姊，是一齣有粵曲元素的喜劇。今次林日曦邀請毛姐出山演舞台劇，他表示已密謀多時，他貼心地多次破例配合，首先在毛姐再三堅持下，他早已準備好劇本，又清唱提供自創粵曲demo。腦細透露毛姐考慮到演出狀態，原先只答應開夜場，並跪求跪到膝頭損才獲毛姐答允開日場，對此毛姐解釋：「其實我都堅持咗幾耐，有舞台劇嘅朋友話兩場真係辛苦，但佢哋話weekend嘅日場反應該係最好，所以試吓囉！依家成日去操，冇藉口唔偷懶唔練。」林日曦預告一旦門票賣清光，仍會有少少加場空間，今次舞台劇有安排日場演出，對演員體能是一大挑戰。

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早過子華神欽點阿卵

阿卵今次與毛姐「母子檔」演出同屬焦點，早前他被黃子華封為新一代笑匠，腦細對於自己找來阿卵，他沾沾自喜稱是早過子華神欽點對方合作，不過是「欽」抑或「陰」，阿卵卻表示有所保留。

上次林日曦的舞台劇《大反枱日》在公演期間，有觀眾投訴鄰座家長拿出膠袋讓小朋友即場小解，而最近上演的《關於那隻龜回魂的故事》，更有觀眾因不斷偈傾而引來不滿被打傷、今次《大死撐日》特別標注要求觀眾遵守所有場地守則，以及抱有觀劇常識，但就大嘆臨場執行困難。另外，田蕊妮癌症復發要停工休養，林日曦表示都有慰問：「閒話家常冇嚴肅咁問，唔想令大家心情沉重，聽講佢老公照顧得佢好好，阿田話做大爺咁，講乜都聽話。」

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