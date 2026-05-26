泰啤勝獅豪門醜聞升級 細佬Psi再爆遭親兄逼吸毒肛交

泰國昔名啤酒商Singha（勝獅啤酒）早前爆出家族醜聞，Singha繼承人Hiso Pi遭親弟Hiso Psi公開指控性侵惡行，受害的Psi自大約9歲起便遭親兄性侵長達12年，經公開毀滅性錄音檔後，Pi的女星妻子Mild（Lapassalan Jiravechsoontornkul）立即割席，4月才宣布懷孕的她目前已跟丈夫分居。 紅到任選美 評判 Singha爆發的豪門醜聞震驚全球，Psi自從揭露家醜及勇於公開被性侵經歷後，獲得泰國人與各地網民擁護及支持，貴為風頭人物的他將為明天（27日）展開的泰國環球小姐競選擔任評審之一；同時，Psi近日再度爆料，透露童年除被性侵外，還被迫吸食毒品，過去之所以選擇沉默，是因為害怕傷害家人，在多年壓抑與恐懼中掙扎後，才決定說出真相。

6月10日出庭 Psi控訴在9歲到15歲期間，曾長期遭強迫吸毒及強姦，他坦言經過多年的自我修復，終於鼓起勇氣說出痛苦經歷，他和Thailand Watch基金會進行了深入溝通，也咨詢了多位專家，他已完全可以確認，在9歲至15歲期間確實遭親兄強姦，且期間一直被強迫使用各種毒品，他接下來將把法律維權的全權事宜移交給Thailand Watch基金會，雙方將於6月10日一同前往法院出庭。 Mild同屬受害者 雖然庭審在即，但Psi卻擔心是對方不敢出庭，毫不避諱地指出，家族長期以來依靠內部權力結構掩蓋真相，母親也選擇站在加害者一方，認為哥哥一直被保護，從未想過自己的惡劣行終有一天曝光，Psi強調若對方主動聯繫要求談判，他願意接電話，但他認為哥哥根本沒有膽量這麼做。談到阿嫂、女星Mild，他認為對方也是受害者，因為她從另一方聽到的信息是另一版本，更把事實完全扭曲，Psi希望哥哥不要再讓Mild出來當擋箭牌。

被指暗戀哥哥 針對部分網民質疑他出來爆料是因為「暗戀哥哥」，Psi回應不會去看這些評論，也不會把這些留言放上心，他認為大部分抱正常人思想，想法不會如此變態，最後更斥哥哥的行為：「像他這樣的變態，最大的敵人就是他自己。」Psi直指親以為可以有母親永遠撐腰，認為對方是時候長大，該承擔自己行為帶來的後果。