葉麗儀陳潔靈宣布9月開騷 學識用電腦錄音全因Miss Chan Chan

葉麗儀與陳潔靈將於9月24日至27日東九文化中心舉行《葉麗儀x陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會2026》，今日在尖沙咀隆重舉行記者招待會。她們表示，在藝術與科技融合方面，本次演唱會亦作出突破，團隊將引入創新技術，包括運用AI元素，打造前所未有的視聽體驗。相關內容仍在精心設計中，務求為觀眾帶來驚喜。是次演唱會特別邀請著名音樂人Johnny Yim擔任創作總監，帶領17人現場樂隊重新演繹多首家傳戶曉的金曲。

陳潔靈愛玩高科技

葉麗儀與陳潔靈特別穿上西裝打扮現身，非常有型。問到她們的個唱服裝會否有改動，葉麗儀表示會跟以前有些不同，加上今次留在舞台上的時間較長，沒有太多時間換衫。

葉麗儀透露完成內地的巡唱後，便回澳洲放了3個月假。提到她們過去要開會，都只能隔空會議，她表示因為陳潔靈的關係，已學識了用電腦錄音，大讚陳潔靈很會利用科技做音樂，而且很會玩一些AI app。陳潔靈坦言現時做音樂要應用到一些智能科技，所以今次開騷也會加多些這類元素，令她們的演出可以與時並進。問到邀請誰做嘉賓，陳潔靈表示每場不同，而且這4位歌手都是唱歌很好，當中有些是自己從未合作過，肯定是大家意想不到。