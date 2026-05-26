師傅點算｜蔣祖曼與子女前世今生 獲贈言捨女強人轉演療癒角色

由火火、施焯日（Arthur）主持的TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目《師傅點算》，昨晚（25日）嘉賓請來蔣祖曼（Joman），師傅為她開命盤睇事業及健康之外，更揭開她跟一對仔女前世今生的緣份。
嘉寶師傅計算過Joman的八字後，指她不單火跟土都很重且缺水，她解釋這種命格對健康的影響︰「脾胃屬土，你土、火都重變成『乾土』，呢個係你命盤最弱嘅一環，但可以透過生活習慣扭轉，缺水除咗可以從飲食着手之外，衣著可以揀藍、白，甚至黑色衫。」至於Joman的事業由於命中「官殺重」，所以女強人一類角色，會令她入戲太深，造成內耗而傷元氣，她提議︰「其實你有一種神秘、療癒、令人安心嘅特質。觀眾睇你演戲，會好安心好有共鳴，覺得你好瞭解自己，呢個係你最大嘅武器。所以可以考慮走『療癒系演員』路線，演心理醫生、靈媒、慈母或者動物溝通師一類。」
育有一子一女
41歲的Joman被封「最強繼母」，2015年為丈夫誕下女兒，現育有一女及一繼子。In師傅透過通靈揭示三母子前世的緣來；首先兒子前世為一名剛喪妻的紳士，拿着行李來到偏遠的火車站。Joman為月台服務員，陰差陽錯令對男士上錯車，並遺下有亡妻遺物的行李。事後男士認為是上天安排，讓他從亡妻中釋懷，而Joman這位服務員則一直悔疚。講到跟女兒的前世緣更有趣，二人相遇時都是小朋友，同是喜歡上一只獨一無二的公仔，最後只有Joman買到。In師傅解構當中玄機，她說︰「點解特別要講畀你聽呢，今世你想彌補一啲嘢，令你付出好多。對於囝囝大小事情你都想參與、俾好多意見，因為你永遠覺得自己做唔夠。而女兒今世變成你嘅翻版，由性格到行為每樣嘢同你都好似。」Joman直言師傅所講的都非常準確，長久以來都想給兒子更多，又擔心影響他的意願。對於跟囡囡的「前世」令Joman覺得很神奇，她說︰「同囡囡唔止性格好似，大家都好鍾意公仔，特別係一款免仔，成張床都係。佢有3隻、我有兩隻。」