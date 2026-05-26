師傅點算｜蔣祖曼與子女前世今生 獲贈言捨女強人轉演療癒角色

由火火、施焯日（Arthur）主持的TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目《師傅點算》，昨晚（25日）嘉賓請來蔣祖曼（Joman），師傅為她開命盤睇事業及健康之外，更揭開她跟一對仔女前世今生的緣份。

嘉寶師傅計算過Joman的八字後，指她不單火跟土都很重且缺水，她解釋這種命格對健康的影響︰「脾胃屬土，你土、火都重變成『乾土』，呢個係你命盤最弱嘅一環，但可以透過生活習慣扭轉，缺水除咗可以從飲食着手之外，衣著可以揀藍、白，甚至黑色衫。」至於Joman的事業由於命中「官殺重」，所以女強人一類角色，會令她入戲太深，造成內耗而傷元氣，她提議︰「其實你有一種神秘、療癒、令人安心嘅特質。觀眾睇你演戲，會好安心好有共鳴，覺得你好瞭解自己，呢個係你最大嘅武器。所以可以考慮走『療癒系演員』路線，演心理醫生、靈媒、慈母或者動物溝通師一類。」