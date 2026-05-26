喜劇開場｜Lokman舞台劇表現險被觀眾影響 Alton首拍感情戲好緊張

Lokman楊樂文、Alton王智德、Dee何啟華等今日(26日)出席新劇《喜劇開場》記者會，今次是「無悔三兄弟」首次合作。同時6月7 日將會舉行的《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》，Dee形容是天跌下來的禮物，Alton則稱今次是他們三人以演員身份去開騷，有一定挑戰性。

大會播出預告片，見到他們穿上校服示人，Dee說︰「佢哋兩個無咩嘢，我就生得急速咗啲。」Alton表示發現自己每次拍劇都要穿校服，今次更會有感情線。他坦言自己很少拍感情線的戲，他稱跟許月湘第一次合作，在零友情基礎上拍，所以開始拍攝時很緊張，但對方非常好，未埋位前大家傾談很舒服。