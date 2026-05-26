喜劇開場｜Lokman舞台劇表現險被觀眾影響 Alton首拍感情戲好緊張

Lokman楊樂文、Alton王智德、Dee何啟華等今日(26日)出席新劇《喜劇開場》記者會，今次是「無悔三兄弟」首次合作。同時6月7 日將會舉行的《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》，Dee形容是天跌下來的禮物，Alton則稱今次是他們三人以演員身份去開騷，有一定挑戰性。
大會播出預告片，見到他們穿上校服示人，Dee說︰「佢哋兩個無咩嘢，我就生得急速咗啲。」Alton表示發現自己每次拍劇都要穿校服，今次更會有感情線。他坦言自己很少拍感情線的戲，他稱跟許月湘第一次合作，在零友情基礎上拍，所以開始拍攝時很緊張，但對方非常好，未埋位前大家傾談很舒服。
Lokman坦言看到預告片時，心內有一些翻起暗湧，他說︰「唔知係好投入角色，定係角色自身同自己都有好似地方，好似重新經歷啲嘢。睇嘅時候，就有種暗湧，有啲感慨、感動。」談到Lokman憑《存酒人》入圍《2026全球OTT大獎》「最佳男配角」，他感謝劇組的賞識，並會飛到釜山出席感受氣氛。
談到他有份主演的舞台劇，其中一場有觀眾發生爭執，Lokman表示當下有被嚇倒，坦言在舞台上不停跟自己講要專注，以免影響到演出。他說︰「迫自己唔好理咁多，專心講好句對白，專心同對手交流，嗰下意志力好堅定。其實係好可惜，因為大家都係入嚟睇戲係為開心，盡量唔好囉！你尋開心，最後唔開心，咪違背自己嘅初心。」他又感謝前輩、同業入場來支持，作品獲得好的回報，整個團隊都感到好開心。他很高興大家可以把故事的訊息表達出去，而當中有觀眾因為入場而疏理到情緒。