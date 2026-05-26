搞乜鬼奪命雜作｜惡搞多部驚慄片海報 「星期二」登場下周香港上映

《搞乜鬼奪命雜作》今次大玩經典作品《奪命狂呼》（Scream）的攞命橋段，故事講述在第一集故事的26年後，四位主角再次被蒙面殺手盯上，並繼續惡搞多套近年的驚慄電影，包括《人工殺姬》（M3GAN）、《訪‧嚇》（Get Out）及尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的《長腿》（Longlegs）等，更有Netflix人氣劇《Wednesday》主角「星期三」，不過片中翻版卻變成「星期二」。日前電影公司發布多張宣傳海報，主角們分別惡搞《完美物質》（The Substance）、《凶器》（Weapons）、《嚇房》（Backrooms）、《魅笑》（Smile）、《恐怖大媽》（Ma）、《虛無》（Nope）、《罪人》（Sinners）及《訪‧嚇》。