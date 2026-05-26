吳家樂拒道歉願當面對質 楊思琦出另類招數回應

楊思琦近日因為李家鼎一家而成為新聞人物，連帶她過去的被欺負一事都成為茶餘飯後問題。日前思琦提到當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》，遭「一圍人」欺凌痛罵，同劇的陳曼娜事後接受稱真有其事，但否認自己有份蝦楊思琦，更爆出商天娥與另一已淡出幕前的男藝人才是欺凌思琦的人。

其後吳家樂、鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中也有提起楊思琦，對於曾在節目中指思琦扮可憐、雙面人的家樂，講明不會向女方道歉，更盼楊思琦可以上節目，與當年有關人士對質。其實吳家樂已經不是第一次在節目中對楊思琦有保留，早前李泳漢與李泳豪隔空對歧時，有網民稱當年大家誤會楊思琦，認為要向她道歉，當時家樂已經表明自己因為跟泳豪熟稔，知道的事太多，所以不願置評。