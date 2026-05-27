談善言飛首爾CHANEL Métiers d’art工藝坊 再遇偶像泰達史雲頓

CHANEL Métiers d’art 2026工藝坊時裝騷昨日（26日）於首爾盛大舉行，為創意總監Matthieu Blazy首個工藝坊系列，展示品牌對極致工藝的追求。

同場與GD及Jennie 大會邀請全球時尚界與演藝界名人到場欣賞，形象一向型格的談善言亦獲品牌邀請，穿上來自全新CHANEL 2026秋冬預告系列的乳白色印花絲綢連身裙亮相，同場星光熠熠，出席包括泰達史雲頓(Tilda Swinton)、GD權志龍及BLACKPINK成員Jennie等國際巨星。 談善言透露，今次帶着期待與好奇心出席這場Métiers d’art盛會：「之前在網上看過品牌於紐約Bowery Station的騷，今次系列結合不同工藝、刺繡與釘珠，在地鐵站演繹多種角色與造型，充滿電影感。很期待親眼感受這些工藝的碰撞。」

今次首爾工藝坊成為全球時尚焦點，阿談亦滿心期待：「行程非常豐富，除了看騷，還有welcome dinner和after party，讓大家更投入整個旅程。我尤其期待再次近距離見到Tilda Swinton。」曾獲奧斯卡「最佳女配角」的泰達史雲頓是阿談的偶像，去年二人曾在香港舉行的電影活動有機會交流，令阿談萬分興奮，今次二人有機會再重聚。 低調加入小細節 談到平日工作造型，阿談認為最重要是保留個人風格：「我會與造型師溝通自己偏好的方向，但同時希望他們能為我跳出框架，帶來更多想像，發掘一些我未曾想過的可能性。最重要是能以自信姿態走在人前。」

入行多年，她對衣着的態度亦有所轉變：「以前覺得簡單舒適最重要，但入行後發現簡單之中加入小細節、小驚喜，更能突顯個人風格。就像一個看似平凡的角色，只要找到其獨特之處，不必張揚，也能低調呈現屬於它的色彩。」