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娛樂
出版：2026-May-26 22:46
更新：2026-May-26 22:46

姜濤親解「天赦日」和解論 呂爵安回應Haters言論：係事實

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姜濤、Edan及盧瀚霆出席眼鏡品牌活動。(娛樂組攝)

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姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)今日(26)到沙田出席眼鏡品牌活動，現場一早已有大批fans到場等候，甚至有人通宵排隊。三人在玩遊戲時，做出不同表情，令現場fans叫聲連連，不停拍照。提到fans很喜歡他們的眼鏡造型，邱士縉(Stanley)曾形容無框眼鏡是「鹹濕眼鏡」，適逢姜濤戴上同款眼鏡，他即笑謂自己是最鹹濕。

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提到Anson Lo早前大爆EdanJer表擔任Stanley的兄弟團，他坦言當時眾人大感愕然，在旁的Edan表示Stanley未講，Anson Lo自覺不是秘密，不明Stanley為何要擇日公布。成為兄弟團一員的Edan竟爆出自己是執二攤，因為有人缺席，才找他補上。Edan說︰「本身唔係我，好似有人唔得閒先搵我頂替，我係第二輪先到我。我諗佢係想搵個可靠，相信我喺佢心目中唔及Jeremy可靠，而喺可揀嘅人選入面，我都比側邊兩個可靠，哈哈！」

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姜濤在520日當天發了一個story提到是「天赦日」，並謂「是我們與自己和解的日子」，同時引用了《華嚴經》一段經文，他說︰「其實無咁複雜，只係冇咩人知，懶叻咁我知係『天赦日』，我驚後生個一代唔知，哈！」並謂自己一直都在跟自己和解中。

Jer在演唱會後接受訪問時，笑稱嬲了Edan，因對方跟蔡俊彥出合唱歌，Edan表示是預計之內，稱可以跟Jer合唱《傻闌》甚或乎《別闌住我》。對於EdanJer個唱「haters論」惹其他MIRROR成員的粉絲不滿，Jer事後指Edan說話快過個腦，Edan說︰「唔認同！深思熟慮！因為係事實，唔係衝口而出，唔經大腦，其實唔係針對邊一位，係每一位成員嘅粉絲都有咁嘅現象。」

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