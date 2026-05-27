HANDS澀谷店完成48年歷史任務年底結業 梁朝偉當年最愛一行可以逛半日

鄭家輝讚最好行

猶記得20多年前，梁朝偉不論赴日開工抑或旅行，最愛行該店可算是眾所周知，而且每趟可以逛足半天之多，就連前商台DJ「是日本人」鄭家輝曾在其旅遊書內提過此事，對於一個時代的結束，鄭家輝回應am730表示：「澀谷TOKYU HANDS嘅結業真係非常可惜，一來一間咁豐富嘅實體店無咗，二來澀谷店比其他分店都好行。除咗貨品多之外，亦因為佢係一幢單獨嘅大厦，而且樓層嘅設計並非一層層，而係3份1層『螺旋型』咁設計，令到個shopping同『行街』體驗好好玩。喺未有網購嘅年代，佢真係最『包羅萬有』嘅生活百貨。另一個可惜係，近年澀谷嘅改變真係太大，東急百貨連同JR拆卸、西武結業、109變得光猛、而家到TOKYU HANDS結業。當年隨住濱崎步同千禧年代Ganguro黑妹潮流而建立嘅潮流發源地，已經慢慢失去。」HANDS現時共有69間分店，綠色招牌令人印象深刻，直至 2022年，「東急HANDS」被大型連鎖五金店CAINZ收購，並改名「HANDS」繼續營運。