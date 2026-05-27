龍婷巡演澳門站圓滿結束 向偶像鄧麗君王菲致敬

積極閉關彩排

接著龍婷邀請了來自澳門的甄敏芳Jenny和她合唱一曲《郵差》，Jenny 表示：「我知道龍婷姐姐為了今次演唱會好努力彩排，所以她來到澳門後一直在場地沒外出，為此我特意買了一些澳門地道美食放在後台讓她休息時享用。很感謝龍婷姐姐及澳門銀河讓我參與今次演出，這也是我第一次做音樂會嘉賓，今次得到的經驗非常寶貴，希望日後能有更多機會在不同場地表演。」龍婷也對Jenny的表現讚不絕口，認為假以時日，她的成就必定更上一層樓。



在今次《旅程巡迴音樂會》中，龍婷也有向她的偶像鄧麗君和王菲致敬，在唱畢《特別的愛及特別的你》後，龍婷說：「今次巡唱不經不覺已來到第五站，每一站的觀眾也非常認真聽我唱歌，為我鼓掌和喝采，讓我非常感動，也多謝巡唱主辦單位星星娛樂對我的信任，我會繼續唱更多好歌，用最精彩的演出答謝大家對我的支持。」