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娛樂
出版：2026-May-27 10:23
更新：2026-May-27 10:23

龍婷巡演澳門站圓滿結束 向偶像鄧麗君王菲致敬

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龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 4

龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站圓滿結束。

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龍婷舉行的《旅程巡迴音樂會》自去年8月18日於西九文化區自由空間大盒揭開序幕，巡演9個月後，日前登陸澳門銀河綜合度假城GBOX，圓滿結束澳門站演出，全場氣氛熱烈。

龍婷獲粉絲在現場舉起燈牌打氣，她先以多首近年推出的單曲包括《你是我最想要愛的人》和《酒香》為音樂會炒熱氣氛，之後唱出由《星秀傳說》、《夢伴》、《卡拉永遠OK》和《Monica》所組成的快歌Medley 令現場不少觀眾隨歌起舞。

龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 7

龍婷獲粉絲在現場舉起燈牌打氣。

積極閉關彩排

接著龍婷邀請了來自澳門的甄敏芳Jenny和她合唱一曲《郵差》，Jenny 表示：「我知道龍婷姐姐為了今次演唱會好努力彩排，所以她來到澳門後一直在場地沒外出，為此我特意買了一些澳門地道美食放在後台讓她休息時享用。很感謝龍婷姐姐及澳門銀河讓我參與今次演出，這也是我第一次做音樂會嘉賓，今次得到的經驗非常寶貴，希望日後能有更多機會在不同場地表演。」龍婷也對Jenny的表現讚不絕，認為假以時日，她的成就必定更上一層樓。

在今次《旅程巡迴音樂會》中，龍婷也有向她的偶像鄧麗君和王菲致敬，在唱畢《特別的愛及特別的你》後，龍婷說：「今次巡唱不經不覺已來到第五站，每一站的觀眾也非常認真聽我唱歌，為我鼓掌和喝采，讓我非常感動，也多謝巡唱主辦單位星星娛樂對我的信任，我會繼續唱更多好歌，用最精彩的演出答謝大家對我的支持。」

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龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 1 龍婷邀請了來自澳門的甄敏芳Jenny 和她合唱一曲《郵差》 甄敏芳 1 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 3 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 6 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 8 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 9 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 10 (1) 龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站 11

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