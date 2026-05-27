香港探秘地圖｜關嘉敏不排除《女神2》踢館 交代與Matthew關係否認簽保密協議

關嘉敏日前聯同黎耀祥、龔嘉欣、孔賢德、莊思敏等，現身觀塘為TVB新劇《香港探秘地圖》宣傳。她與倪嘉雯、關嘉敏、鄭依婷和黃子桐齊跳「狐狸舞」。女團出身的關嘉敏只練了5次就上場，她笑稱舞步尚算易記，加上扮可愛，重拾10年前出道的女團表演的回憶。談到她的泳衣照在第一集曝光，她笑言：「收到好多我著泳衣嘅相。」她表示只有幾星期收身，拍攝當天也不太敢進食，幸好效果不錯。

肚皮舞比賽獲獎 關嘉敏自言向來也有做運動和練舞，近月學習肚皮舞更獲獎，早前她參加肚皮舞比賽獲獎，「其實只係練咗個半月，想踩下台板，抱著冇嘢輸嘅心態，點知俾我攞咗冠軍。」她表示打算8月再參加專業級比賽。另外，早前她亦完成了Hyrox比賽，她笑言靠意志完成，因為賽前1小時吃了加大份量的雞肉卷，致胃部不適，「我跑步已隱隱作痛，所以係靠意志。」

歡迎Matthew再玩《女神配對》 繼關嘉敏宣布與Matthew做回朋友後，同是參加《女神配對計劃》的梁敏巧(Maggie)亦宣布與「暖男律師」劉啟進（Matt）回復朋友關係，她表示Maggie事前也有聯絡傾心事，希望大家尊重對方決定。對於有網民提議她與Maggie在《女神2》踢館，她以海選評判身份表示，「其實有啲男仔係幾好，我自己都覺得：『嘩！係筍盤嚟喎！』都有私下幫朋友配對下，如果遇到一個自己真係鍾意，踢館的唔出奇！」她表示聽聞Matthew和Matt也曾考慮參加《女神2》，「我都期待見到佢，今次冇咁簡單，如果見到佢梗係要考下佢，『點解你會嚟參加？因為曝光率？或是想搵鍾意嘅人』大家都好想問佢，我都會直接問。」談到她與Matthew、Maggie和Matt都湊巧在《女神2》展開前回復朋友關係，有網民猜測是簽了保密協議，關嘉敏田，「冇你哋諗到咁複雜，冇保密協議。最大好處係我同Maggie玩咗成年《女神配對計劃》，好抵玩。Sophie同GM可能玩一世，咁我哋都算執倒。」