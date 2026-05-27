香港探秘地圖｜倪嘉雯扭腰踢腿跳「狐仙舞」 自揭趁拍攝空檔摸姻緣石沾靈氣求姻緣

TVB靈異輕喜劇《香港探秘地圖》，由黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等合演，昨晚（26日）劇情講述秀儀（倪嘉雯飾）為了鎖住心儀對象國豪（阮政峰飾）的心，聽從一臣（黎耀祥飾）指點到姻緣石大跳「狐仙求愛舞」還老願，因而爆紅成為「探秘女神」。身穿青春白色小背心、粉紅短裙仔，戴上Cute爆狐狸頭飾及狐狸尾巴的秀儀，在姻緣石前起勢扭pat揈手係咁跳，配合嘟嘴、送飛吻、踢腿及出貓爪等絕妙甫士，可愛又搞笑。

值得留意的是，「狐仙求愛舞」雖然只有40秒，但Carmen倪嘉雯不但跳出滿Fun可愛感，當鏡頭主角變回祥哥及龔嘉欣時，Carmen在遠方仍落足力投入喪跳，相當敬業。據了解，Carmen為了跳好「狐仙求愛舞」，事前專誠花了兩個多小時練習，而為了拍出「靚人靚景」效果，劇組還安排航拍進行360度拍攝，將姻緣石的美景呈現觀眾眼前，相當有心。談到拍攝，Carmen接受訪問時，坦言整隻舞最難Carry是可愛表情，以及克服心理關口：「舞步唔難，最難嘅位係做可愛表情，掛住做動作就唔記得表情。」對自己要求甚高的Carmen，又謙稱自覺還有進步空間：「如果可以再可愛少少，就可以更加match到導演嘅要求。」

母親 叮囑把握機會

Carmen續指現實中雖然從來沒有去過姻緣石，但當媽媽得悉她要前往姻緣石開工時，竟搞笑地叮囑她要好好把握機會：「佢話難得上到去，記得趁有時間自己都求吓。」Carmen笑言當時亦真的有把握機會求事業、人緣和姻緣，並指有摸一摸姻緣石沾靈氣。

為向「探秘女神」秀儀致敬，Carmen日前率領「探秘小隊」老闆祥哥、隊員嘉欣及孔德賢，齊齊大跳「狐仙求愛舞」。之前憑「我撒嬌」展現可愛跳舞絕技的祥哥，在片段中再下一城，展示「反眼舞功」之餘，還跟著Carmen指示邊嗌口訣邊做動作：「腳」、「射射射射射」，「拉耳」、「轉圈」、「膊頭」，個Tone比Carmen還嬌俏，驚喜又搞笑。片段中，嘉欣的表現亦相當吸睛，全程笑容燦爛又有童真，甜美度不輸Carmen，還予人孖妹感覺，難怪有網民留言期待嘉欣跳單人版，或拉著Carmen跳孖妹版。其實昨晚因應劇情，嘉欣亦有被套上狐狸頭套，雖然只是一秒，但網民亦大讚可愛。