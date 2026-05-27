愛回家｜惡搞「雪山狐狸」+「醬板鴨」 羅樂林化身楊過硬銷接龍整肚丸

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，不時緊貼潮流熱話，昨晚（26日）一集《你是否在雪山救過一隻狐狸？》完美惡搞早前網絡盛行一時的「雪山救狐狸」＋「醬板鴨」Gag，加上一眾演員搞笑演繹，以及李偉健及林漪娸的世界級普通話，十分爆笑。

昨晚劇情講述Bonnie（林凱恩飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）拍攝全新短劇「唐伯虎點秋香」遇上阻滯，並臨時殺出三太白天娥（樊亦敏飾）、二太佘秀琴（蘇恩磁飾）及薛絲（林漪娸飾）三大「程咬金」、爭做一直懸空的「秋香」角色，最終Bonnie把心一橫，將短劇寫成「四大才子雪山救狐狸」，劇情講述四大才子「唐伯虎」金城安（周嘉洛飾）、「祝枝山」朱凌凌、「文徵明」艾頓壯（焦浩軒飾）、及「周文賓」Terry（李偉健飾），用「燒鴨飯」勇救狐狸，但最終卻因種種不幸意外，招來殺身之禍，劇情最終更暴走至硬銷植入廣告。

昨晚劇中最瘋狂位，是三太、二太及薛絲輪流以不同的驚喜古裝造型，「奪門而入」並以「你們是否在雪山救過一隻狐狸」做開場白，向四大才子問責，而懵盛盛的四大才子，不但搞錯狀況以為被報恩、不斷問錯「身份」之餘，三位「程咬牙」的報仇工具更由手槍升級至轟天炮，完全是「神惡搞」早前盛行的「雪山救狐狸」AI短劇。一輪普通話對白，大龍生羅樂林化身楊過出場，正當大家以為大團圓結局時，楊過卻指金城安令鵰兄受苦一樣要死，之後便化身「Iron Man」一掌令金城安煙消雲散，認真瘋狂。