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娛樂
出版：2026-May-27 17:34
更新：2026-May-27 17:34

李蕙敏與英國丈夫感情生變 同性密友黐到實陪玩掃大髀｜獨家捕獲

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李蕙敏近年私生活相當低調，最近傳出跟英國丈夫感情生變。

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現年55歲的女歌手李蕙敏（Amanda），90年代憑《（你沒有）好結果》一曲紅極一時，可惜其歌唱生涯只是短暫發光，近年她仍有在影壇發展，並接拍早前上映由邱禮濤執導電影《我們不是什麼》，飾演AK江𤒹生染上毒癮的母親角色，雖戲Amanda戲份不多，但其道友婆演繹卻大獲讚賞，令她最近再獲坊間注意。

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老公合照被消失

私生活方面，Amanda在2013年嫁給與從事金融工作的英國人Serge Micallef，不時以幸福人妻姿態在網上曬恩愛。可是近年她甚少提起丈夫，查看Amanda的社交網已不似當年般分享甜蜜生活，跟丈夫的合照更在IG上全被消失，她只間中貼出與養子Michael的日常生活，對家庭十分低調。近月來，Amanda與老公甚少同場，就算出席兒子的家長活動，Amanda也是單拖現身，夫妻二人似乎已恩愛不再。

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恨組織完整家庭

事實上，Amanda近年身邊出現一位中性打扮的外籍電影人密友，早前她為《我們不是什麼》出席宣傳活動，該名女性友人亦跟出跟入，更為Amanda負責拍照；與此同時，Amanda偕這位45歲外籍女性更一同夜蒲，兩人在夜店內態度親暱，兩杯落肚，中性密友竟出手伸向Amanda大髀，親密關係盡在不言中。

Amanda曾透露自己童年並愉快，她在21歲時才得悉自己是被收養，加上養母性格火爆，從小到大被養母扯頭髮留下童年陰影。Amanda多年前成功走出童年創傷，與Serge Micallef婚後渴望組織完整家庭，婚後以生一子一女為目標，可惜嘗試人工受孕卻未能成功，最終在7年前決定領養囝囝Michael。

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