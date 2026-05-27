鄭丹瑞剖白50年演藝辛酸 收投訴信羞愧到無地自容

雷霆881節目《又係時候同一天講再見》今晚（27日）起一連兩集，主持人陳志雲邀請到縱橫娛樂圈50年、今年71歲的鄭丹瑞（旦哥）擔任嘉賓。節目中，旦哥真誠剖白其半世紀演藝生涯的心路歷程，分享當年如何面對俞琤的高壓訓練、在主持節目中的覺醒時刻，以及創作《小男人周記》的因由。

寫散文被監製發掘入行

旦哥笑言當年因為失戀，所以在大學報紙上撰寫愛情散文，竟被商業電台監製邀請他試寫年青人的廣播劇。兩、三個月後，他收到監製梁玉冰的來電，邀請他擔任廣播劇男主角，從此展開DJ生涯。旦哥指在眾多朋友之中，俞琤是他認識得最久的一位，二人早於1972年結緣，當時他是俞琤主持的《16號唱片室》的忠實聽眾。因為二人住在在同一區，他在公園溫書備戰會考時偶遇俞琤，對方更主動搭訕。其後，他抽中該節目一周年活動，有機會走進直播室，與俞琤一齊參與周年特輯。回憶在商台工作的日子，旦哥指俞琤每天早上9時都會召集所有DJ開「互鋤大會」，形容「每個人彷如行入咗地獄」。因為俞琤要求大家互相評論彼此的節目表現，須清楚指指出優劣之處，她更會直接指出「尋晚九點十五分講嗰句說話有語病」、「嗰首歌你真係唔跳得線」、「你疊咗兩次歌，係咪？」旦哥坦言俞琤的嚴格要求與高壓政策，影響了他50年。當年他主持《阿旦日記》時表現「一塌糊塗」，俞琤要求他提早交歌單，並寫下歌與歌之間的講稿，但她往往一眼 也不看，只是直接叫他刪去五十字，再刪去七十字。他直言「每日就係咁樣Cut，點會唔進步？喺佢咁高壓嘅政策底下，多謝到佢唔收得聲。」