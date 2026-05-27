鄭丹瑞剖白50年演藝辛酸 收投訴信羞愧到無地自容

雷霆881節目《又係時候同一天講再見》今晚（27日）起一連兩集，主持人陳志雲邀請到縱橫娛樂圈50年、今年71歲的鄭丹瑞（旦哥）擔任嘉賓。節目中，旦哥真誠剖白其半世紀演藝生涯的心路歷程，分享當年如何面對俞琤的高壓訓練、在主持節目中的覺醒時刻，以及創作《小男人周記》的因由。
寫散文被監製發掘入行
旦哥笑言當年因為失戀，所以在大學報紙上撰寫愛情散文，竟被商業電台監製邀請他試寫年青人的廣播劇。兩、三個月後，他收到監製梁玉冰的來電，邀請他擔任廣播劇男主角，從此展開DJ生涯。旦哥指在眾多朋友之中，俞琤是他認識得最久的一位，二人早於1972年結緣，當時他是俞琤主持的《16號唱片室》的忠實聽眾。因為二人住在在同一區，他在公園溫書備戰會考時偶遇俞琤，對方更主動搭訕。其後，他抽中該節目一周年活動，有機會走進直播室，與俞琤一齊參與周年特輯。回憶在商台工作的日子，旦哥指俞琤每天早上9時都會召集所有DJ開「互鋤大會」，形容「每個人彷如行入咗地獄」。因為俞琤要求大家互相評論彼此的節目表現，須清楚指指出優劣之處，她更會直接指出「尋晚九點十五分講嗰句說話有語病」、「嗰首歌你真係唔跳得線」、「你疊咗兩次歌，係咪？」旦哥坦言俞琤的嚴格要求與高壓政策，影響了他50年。當年他主持《阿旦日記》時表現「一塌糊塗」，俞琤要求他提早交歌單，並寫下歌與歌之間的講稿，但她往往一眼 也不看，只是直接叫他刪去五十字，再刪去七十字。他直言「每日就係咁樣Cut，點會唔進步？喺佢咁高壓嘅政策底下，多謝到佢唔收得聲。」
最難忘的一封投訴信
旦哥在1983年轉職到香港電台，原本主持上午黃金時段的《音樂旦》，突然 被調往深宵時段。旦哥憶述第一晚播放的第一首歌，是長達六分鐘的《Lyin' Eyes》，其後又選播《梁祝》，更在夏天選播長達20分鐘的聖誕串燒歌。他坦言「我覺得香港電台你玩我啦，你叫咗我過嚟，叫我做朝頭早，大鑼大鼓，之後搵啲藉口跟住燉我落嚟，你分明係玩嘢，我嗰陣時未開竅，咩嘢都唔識，我只能夠含住呢個恨去做，做咗一輪好長時間，三、四個月都係咁。」直至收到一封聽眾投訴信，信封背面寫上「你唔鍾意做通宵節目，請你離開。」旦哥形容自己當時「羞愧到無地自容」。這封信令他正式開竅，開始在深宵時段製作音樂劇場版，並將投訴信放在辦公桌上，時刻警惕自己。其後，他終於等到對方再次來信，囑咐他在某個時段播放某首歌曲。雖未直接讚美，但對他而言已是一種肯定。
《小男人》為求存而寫
提到代表作《小男人周記》，旦哥直言源於「求存」。他在八十年代面對眾多實力強勁的DJ，不斷反問自己如何在電台生存下去。於是他重拾入行本領；寫廣播劇，並向陳慶嘉提出《小男人周記》的構思，男主角名叫梁寬。原本只是在深夜時段播放的節目，竟意外成為經典。旦哥坦言「我只係想求存，我要做到最好，係我嘅能力範圍，咁我就Deliver咗呢件事。」旦哥提到8年前遇上年僅19歲的音樂劇導演陳恩碩，他直覺認為這位年輕人極具才華，值得提拔，於是將該劇交由他改編，一分錢版稅也沒有收過。這份無私的幫助，旦哥解釋源於已故資深電影人陳佩華當年的恩情。旦哥憶起當年事業低潮時，佩華姐義無反顧地幫他找投資者開拍首部導演作品《吳三桂與陳圓圓》。當時佩華姐對他說「阿旦，你第日大個，有能力你要幫人，你應承我呢樣嘢得啦！」旦哥一直對佩華姐心存感恩，並把這份恩情化為日後幫助後輩的動力：「所以今日我能夠幫嘅，如果你需要我嘅，當我能力有限啦，但我真係每一次都記在陳佩華呢句說話。」