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娛樂
出版：2026-May-27 20:00
更新：2026-May-27 20:00

陳曼娜爆欺凌真相 楊思琦被商天娥喝罵後再碰頭片段出土 (有片)

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楊思琦被商天娥恰完，兩人原來在2013年節目《May姐有請》中再次碰頭，真係冤家路窄。

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伍詠薇與李凱賢主持的HOY節目《九運會客室》，日前請來楊思琦任嘉賓，伍姑娘與思琦妹曾合作無綫劇《銀樓金粉》及《翻叮一族》。節目中，伍姑娘大爆當年目睹楊思琦拍劇時遭集體欺凌痛罵，有前輩帶頭排斥思琦妹，令她當場情緒崩潰，楊思琦在節目中憶往事也不禁落淚。

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商天娥近日被爆欺凌楊思琦的舊事。

楊思琦與伍姑娘未有提及劇集名與罪魁禍首，網民即查出兩人只合演《銀樓金粉》、《翻叮一族》兩劇，並紛紛猜測誰是欺凌楊思琦的前輩藝人，2010年有份演出《翻叮一族》的陳曼娜一度被指是嫌疑人物，近日她否認自己有份蝦楊思琦，更爆出是商天娥與另一已淡出幕前的男藝人才是欺凌者。陳曼娜憶起當晚現場，聽到一男一女演員大聲喝罵楊思琦：「大家都知道女演員是商天娥，男演員絕對不是夏雨，而是另一名年輕演員，他已經退出娛樂圈很長時間，無謂開名。」陳曼娜所指的男演員，網民認為正是已淡出幕前的陳鍵鋒。

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商天娥欺凌楊思琦的舊事連日來成為網上熱話，花生指數高企，令到楊思琦跟商天娥在2013年節目《May姐有請》中的片段突然翻hit。該集《May姐有請》邀來商天娥受訪，當時她大談被選中跟張國榮合作《儂本多情》還首次成為女一，見她與楊思琦在節目中貌似融洽，思琦更表示最愛睇商天娥主演的《儂本多情》，兩人在鏡頭前表現自然、投契，發揮出演員的專業精神。

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