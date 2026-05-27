香港探秘地圖｜倪嘉雯自認雞仔聲有待改善 苦練跳舞盼「魔音女團」出道拋震撼彈

倪嘉雯日前聯同黎耀祥、龔嘉欣、孔賢德、莊思敏等，現身觀塘為TVB新劇《香港探秘地圖》宣傳。她與倪嘉雯、羅雪妍、鄭依婷和黃子桐以狐狸裝扮齊跳「狐狸舞」，現場亦播放倪嘉雯於劇中在姻緣石跳舞的預告片段，倪嘉雯自覺跳得生硬，受訪時表示，「2年前拍劇時學咗2個鐘，私下都有練咗3、4日，今次宣傳再跳舞，原來肌肉仍有記憶。」如今已成為魔音女團成員，自覺身體柔軟度高了，考慮自己重拍跳舞片放在社交平台。

劇集已進入第二周，倪嘉雯自言是首次參演重戲份劇集，歡迎觀眾提出意見，「佢哋可能覺得我把聲偏高音，尤其激動就好高音，好嘈。我都知雞仔聲係一直嘅問題，加上角色又唔係好沉隱嘅角色，又係個吱吱喳喳搞氣氛嘅小妹妹，令雞仔聲缺點更明顯，呢個係我好大課題。」她表示早前參加《魔音女團》受訓時，陳絜靈、陳奐仁亦有教導運氣方法。她自言「零偶包」，拍劇時完全不顧形象，以不同造型亮身，貼鬍子扮男人、扮外星人、齊蔭髲型扮殺手等亮相，「我冇理靚唔靚，我都係幾貪玩嘅人，唔拍劇點有幾會試，所以都好開心。」問到成為女團成員後，會否較注重形象，她自言未收到「投訴」，為了角色願嘗試不同形象，「我鍾意做演員就係想體驗多啲。

「魔音女團」下月6日正式出道，談到備戰情況，倪嘉雯透露已錄好新歌，但仍在學習跳舞，「我發覺團員對跳舞幾有天份，一教就識，(問：宋宛穎話跳到崩潰)，但佢跳得幾好，崩潰係因為時間唔夠，因為要跳得齊同有力量，仲要好多時間去執。」她自言也有點擔心，每次齊人練習都跳3至4個鐘，「希望6月6號可以拋『震撼彈』俾大家，《Lucky Star》有少少cute，因為呢首歌好型。」