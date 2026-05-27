周國賢 Sica走進校園分享夢想 曾比特 李晞彤鼓勵同學多嘗試

周國賢、Sica(何洛瑤)、曾比特、吳啟洋(Phoebus)、曾傲棐(Arvin)及李晞彤(Carina)等，早前出席「電笠」主辦的《人人和音 School Tour》第四季活動，今年以「夢想中的另一個我」為主題，眾人分別走進聖母書院、西貢崇真天主教學校及聖文德書院，與同學們零距離分享追夢背後的淚水與堅持。 周國賢手繪漫畫曾遭母親全丟 周國賢在聖母書院分享時，自爆童年因電影《捉鬼敢死隊》而想當「敢死隊」、醫生或畫家。他生動地分享一幕童年憾事：「小時候曾用6本單行簿畫滿自己的手繪漫畫，在同學間瘋傳，結果某天被媽媽發現，隔天就全部被丟掉，當時真的很沮喪。」幸好他隨後在音樂中找到宣洩。談到入行後的迷惘，他坦言曾被要求寫「中的流行歌」，但他最終明白「做自己喜歡的事」才是道理，更寄語同學：「凡事行咗先，問題自會迎刃而解。」

曾傲棐被扔毫子激發舞台夢 同場的新世代歌手曾傲棐(Arvin)，則笑稱自己讀書時從未寫過「我的志願」。他坦承在街頭busking未正式入行前，曾遭遇不少冷眼：「甚至有人把我當乞丐，往地上扔一、兩毫子。但也正因這段經歷，激發我必須企上正式舞台、用表演證明自己的決心！」 Sica 笑看 Threads 負評 在西貢崇真天主教學校，人氣女神Sica(何洛瑤)展現了超強的心理素質。她自言非常幸運，因媽媽是姜糖(姜濤粉絲)，故十分支持她追尋歌手夢。面對Threads等社交平台上的網絡抨擊，Sica展現高EQ：「最重要是夠熱愛，就不會覺得辛苦。我分得清甚麼是有具體論點的建議，甚麼是純粹的人身攻擊。遇到失誤，錯咪錯囉，下次做好佢！」重返校園的她更笑言看到台下同學打鬧，彷彿找回自己青春歲月。

吳啟洋憑運動員心臟抗壓 運動員出身的Phoebus(吳啟洋)，曾打手球長達十年並入選港隊。他直言畢業後面臨搵家用的現實壓力，因而轉戰演藝圈，全靠手球生涯練就的「大心臟」來面對演藝圈壓力：「只要真心鍾意，花足夠的時間去鑽研，就算沒天份也一定能成功。」 曾比特：唱歌叻唔係重點 最後在聖文德書院的分享會上，曾比特(Mike)與VIVA成員李晞彤(Carina)也與同學打成一片。兒時夢想當消防員的曾比特笑言，入行後才驚覺現實與想像差距甚大：「最重要是懂得做訪問！因為在台上唱歌的時間其實很少，歌手最緊要識講嘢。我剛入行時很內向，講一句話都緊張得要命。」

李晞彤鼓勵同學做 slasher 曾想當YouTuber的Carina則感恩加入了女團，能與隊友並肩作戰，在失去熱情時互相支撐。她更鼓勵擁有多樣興趣的同學，嘗試成為斜槓族(slasher)：「找出兩、三樣自己喜歡的事，然後堅持下去。」分享過後眾歌手皆用歌聲為台下同學注入正能量，更走到台下與師生握手、簽名及合照，令校園瞬間化身小型簽唱會，並為同學們留下珍貴回憶。