喜劇開場｜Sica「吔屎啦你！」被洗版強調非本色演出 陳子豐演經理人參考花姐鬧人

由「無悔三兄弟」楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、何啟華(阿Dee)主演的ViuTV劇集《喜劇開場》昨日（26日）舉行記者會，有份參演的何洛瑤(Sica)、陳子豐、陳嘉寶（Anjaylia）、林千渟、許月湘及巢嘉倫亦有現身。陳子豐在劇中演三子的經理人，他自言日日鬧人，絕不輕鬆，「因為去到每一日每一場戲都要鬧人，鬧得好緊要！因為我唔想佢哋散，每日都好嘔心瀝血咁去鬧。」被問有否參考公司哪位經理人，他表示：「嗱，我唔開名，但係真係有參考吓我哋公司好出名嘅經理人，佢鬧人嘅方式……哎，花姐呀！要嘅要嘅！拍嘅時候我已經諗住花姐喺度鬧人嘅時候，就覺得原來真係愛之深就會責之切。」他自爆其中一場半醉鬧人戲，為了投入角色，拍攝時亦淺嘗啤酒，帶點醉醺感覺演出。

Sica即興創作《好心的人有福了》 何洛瑤自言角色每次出場都有緩和氣氛作用，不時有爆肚，試過即興創作歌曲《好心的人有福了》，被要求即時演繹時，她就笑言，「玩啫，我都唔記得歌詞啦，我都好期待！我都唔記得咗咗啲咩。」Sica日前(24日)剛過26歲生日，被問到生日願望，她說：「希望全世界都健康快樂，講咗就會靈！吸引力法則！第二係希望大家都幸福，雖然講出嚟一定會靈，希望可以出多啲好歌，開show、出碟！多啲人鍾意聽歌， yeah！」至於何時脫單時，她就自爆曾將星盤交給AI，算出8月有機會出Pool，但她強調。問到子豐可有被一切隨緣筍盤介紹，他就指身邊男士比Sica年紀大，不太適合；至於Sica可接受大年紀男生？她一臉害羞：「點解要講埋自己鍾意年上定年下！」同時將手指指向下，示意喜歡年紀比自己小的男生，並趁機宣傳新歌《深宵便利愛》。

不覺阿正與少爺占撞樣 兩人參演的劇集《COURT！》開播以來廣獲好評，其中陳子豐和邱士縉的對罵戲，張力十足，子豐表示，「起初導演嫌唔夠力，但對白順咗，終於收貨。」Sica在劇中經常罵人，句句狠而有力，其中她回應警署沙展審問時，一句「吔屎啦你！」被網民指語氣似足1988 年經典電影《旺角卡門》張學友「烏蠅哥」的經典對白，有關片段在社交平台洗版，更被製成Gif圖廣傳，Sica自言拍攝時沒有參考張學友，「咁好能量嘅戲，其實對我嚟講係比較困難，多謝大家話我本色演出，但我本人真係唔係咁講嘢。」對於黃正宜(阿正)被指與少爺占「撞樣」，Sica笑言，「我拍戲時冇將阿正同少爺占聯埋一齊，後來睇返有少少時空錯亂感覺。」

陳嘉寶揭與阿Dee年齡秘密 另外，陳嘉寶Anjaylia演阿Dee家姐，她笑言與對方同年出生，自己私下設定是「龍鳳胎」。她指阿Dee形象搞笑，首次合作都感好奇，「大家發現咗年齡嘅秘密之後，反而喺鏡頭後面開始傾吓，你點入行㗎 ？你入行初期未有人識係點樣過㗎？我哋好似《喜劇開場》嘅另一面就係講緊夢想同埋比較現實啲嘅嘢，拍完都覺得都幾正能量，同埋認識咗我覺得平時鏡頭後面唔覺佢有呢一面嘅存在，都幾欣賞。」 林千渟演阿Dee女友好親熱 許月湘或獻螢幕初吻予Alton？

林千渟演阿Dee拍拖10年的校花女友，關係穩定，雖已過激情階段，但亦會親熱地攬頭攬頸，每日開工見到三子能量持續高漲，都被感染。她指兩人劇中關係將面臨挑戰，「因為佢哋紅白藍呢個劇團已經十年，但係又冇乜一個好好嘅發展，咁我就會有一個矛盾，就係又想佢繼續追夢，但係同時間我年紀都要成家立室，所以就面對緊呢個困難。」許月湘與與甚少拍親熱戲的Alton演情侶，問到會否奪走對方螢幕初吻？她反問：「可能都係我螢幕初吻。」至於親熱程度，她就叫大家到時睇劇，不過她指Alton給予對手安心感覺，非常貼心。

巢嘉倫讚Lokman細心 演Lokman弟弟的巢嘉倫，憑《你好，打劫！Reunion》獲今屆舞台劇奬「最佳男配角」，第二次拍劇的他透露角色誤墮電騙而意志消沉，但又很想支持哥哥追夢。他大讚Lokman是暖男，「有時我哋拍嘢，有啲頭髮歪咗定點樣，等咗一陣都冇乜反應，Lokman就會主動話係咪呢度，佢會提大家，我見到佢都好幫助，我第一次參與咁多嘅角色。」