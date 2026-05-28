KC撇甩Min姐孖蘇姐做運動 馬海倫歐瑞偉玩虛擬運動玩到索氣

《愛．回家之開心速遞》中 的「KC」」歐瑞偉，孖住「蘇姐」馬海倫（Helen姐）到嗇色園主辦可泰耆英鄰舍中心，陪一眾老友記試玩 SMART 跨代虛擬運動遊戲—《體感大激鬥》，齊齊划龍舟、搶包山、爬獅子山、打詠春，場面熱鬧又搞笑，二人更玩到「索氣」，笑言估不到做虛擬運動都可以咁「好玩」。 活動一開始，教練 Steven 即帶領一眾嘉賓和長者進行熱身及肌力訓練，包括毛巾熱身運動與橡筋帶肌力訓練，隨後正式進入虛擬遊戲運動環節—體感大激鬥。現場所見，馬海倫和歐瑞偉都玩得相當投入，並不時與長者互動打氣，現場氣氛十分高漲。 兩位藝人亦笑言，過往雖然有玩過虛擬遊戲，但今次是第一次和一大班人一齊玩，感覺特別熱鬧，亦因為動得多，整個人都變得更精神。二人更同場分享養生之道，均認為保持規律運動，是維持身心健康的重要一環。

現年77歲的馬海倫表示，今次體驗新穎而特別，認為這類虛擬遊戲運動尤其適合與孫仔孫女一同參與，因為結合了打機與運動，既可一起活動身體，亦能在歡笑中鍛煉心肺。她亦透露，自己平日有跑步，對體能尚有一定信心，惟今次與中心長者較量之下，仍不敵對方，笑言：「估唔到會輸！」她並表示，不能被這班長者拋離太遠，日後亦應增加運動量，以強健體魄。最後，她分享自己的養生之道，指自己一直堅持日常多做運動，除游泳、騎馬、保齡球、滑雪及高爾夫外，近年尤其喜愛行山及跑步，更連續兩年參加10公里渣打馬拉松。她亦提到，自己偶爾跟隨發哥及《愛回家》的演員一同練跑，藉此保持身心健康。

現年64歲的歐瑞偉表示，今次最特別之處在於與蘇姐一同到長者中心探訪，過往類似活動多數只是派發禮物或進行簡單遊戲，這次卻是與老友記一同做運動，猶如一起參與一場虛擬遊戲比賽，感覺新鮮而有趣。他亦指出，原本以為這類虛擬遊戲運動較為輕鬆，實際進行時卻相當耗費體力：「過程中更一度玩到索氣，幸好活動開始前已先進行熱身，包括毛巾熱身及橡筋帶肌力訓練，令我能夠順利完成各項挑戰，最終更與長者一同包辦冠亞季軍，十分開心！」

歐瑞偉更分享個人養生之道，表示自己一向重視運動、均衡飲食及充足睡眠，透過嚴格管理健康維持良好體魄，因為他深信，只有擁有健康的身體，才有能力照顧家庭。活動尾聲，馬海倫同歐瑞偉都呼籲長者一齊加入運動行列：「老友記！一個人做運動太悶？我哋成班人陪你，齊齊嚟做運動啦！」