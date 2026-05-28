第四幕｜爾冬陞愛徒首部作品成開幕電影 馮德倫周秀娜超開心

由金像導演爾冬陞監製，香港新銳導演王德健自編自導，馮德倫、袁澧林、胡杏兒及周秀娜領銜主演的電影《第四幕》，獲選為第28屆《上海國際電影節》開幕電影。主創團隊將於6月13日親赴上海出席盛大開幕禮及電影之世界首映禮。 首部作品獲選為《上海國際電影節》的開幕電影，導演王德健坦言十分興奮：「今次自己擔任導演同時又是編劇，作品終於可以同大家見面，自己心情都好緊張，而且能夠成為上海電影節的開幕電影，作為新導演的我更加鼓舞。」至於監製爾冬陞得悉愛徒的首部作品成為開幕電影，只謂︰「OK啦。」

至於四位主演對於今次能有幸參展，都紛紛感到興奮和雀躍，馮德倫表示：「當然很開心同感到很榮幸，很開心能夠和監製及導演拍攝到一部題材和以往不同的電影，是一個比較新穎的題材，很期待這部電影可以盡快和觀眾見面。」 袁澧林表示：「能夠入圍上海國際電影節是對電影的肯定，我感到非常感激和自豪。期望電影未來能繼續在世界各地放映，和不同文化的觀眾交流。」 胡杏兒表示：「好開心和好榮幸可以參與《第四幕》這部電影，謝謝爾冬陞監製的賞識，亦很開心和導演K仔合作。今次我的角色是一個女演員，算是有點本色演出，但她的性格就比我剛強得多，所以今次演出很好玩！另外亦很開心和Angela、Chrissie、Stephen合作，這部電影是一部很特別的作品。」 周秀娜表示：「恭喜導演，他的第一部作品便可以參展，是為我們在公映前打了支強心針，絕對是一個好消息！這部電影題材新穎，自己亦從未試過飾演這種角色，期待這部作品盡快和大家見面！」

上海國際電影節方面表示，《第四幕》之所以被選為開幕電影，除了因為它展示出一部新人長片首作的藝術勇氣，更有其背後電影正在經歷的代際傳承與創作活化的意義。由一位電影黃金年代的前輩將手中的薪火傳遞給站在新起點的年輕人，這道傳承本身便已成為本屆電影節開幕式上最動人的映」。而《第四幕》不是一部關於舞台的電影，而是一部關於「人為什麼會把自己逼到舞台上去」的電影。 男主角歐文在四重女性目光的凝視中扮演「導演」、「丈夫」、「舊愛」與「創作者」當排演變成了對真實生活的排練，劇場終於不再是避難所，而成了照妖鏡——王德健的劇本試圖逼近的，正是那道被聚光燈照亮的裂縫：一個人究竟是在創造角色，還是在逃避自己？ 隨著參展消息公布，首批劇照、先導預告及先導海報亦率先曝光，馮德倫以留鬚型男造型登場，近年演而優則導的他，主力在導演崗位上發展，相隔多年他再次回歸港產電影演出《第四幕》，並飾演一名舞台劇導演的角色，對他來說可謂駕輕就熟。今次他夥拍新生代女演員袁澧林，以及實力派女演員周秀娜和胡杏兒，一男三女的組合，互相擦出不少火花。