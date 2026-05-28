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娛樂
出版：2026-May-28 11:20
更新：2026-May-28 11:20

方媛鏡頭前爆喊認婚後未能融入郭富城朋友圈 袁詠儀坦言跟天王嫂完全唔熟

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郭富城愛妻方媛最近首次參與內地真人騷《五十公里桃花塢》。

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郭富城愛妻方媛最近首次參與內地真人騷《五十公里桃花塢》（五十公里桃花塢6），一同有份拍攝的還有袁詠儀、蕭敬騰、歐陽娜娜等，節目日前播出眾人正在討論房間分配問題，方媛坦言結婚多年仍未能融入丈夫的朋友圈，袁詠儀亦表示不太熟悉方媛，袁詠儀指老公張智霖跟城城相識數十年，兩家人經常在港聚會，但她跟方媛其實並不熟悉，又續說：「每次聚會都觀察到方媛獨自坐在角落，好像永遠都不知道怎麼跟我們一班朋友相處，常常都是一個人。」方媛聞言一度顯得尷尬，袁靚靚隨後溫暖地安撫方媛，並表示：「不要緊，我們經過這個旅行，回到香港，我們就留多一點時間來聊天吃飯。」未知是否滿足節目的戲劇效果，方媛聽畢即眼紅紅說：「我第一次拍這麼多人的綜藝，有點不習慣、緊張，好像很多人都在看着我。前幾日我錄影時不慎跌倒，大家都上前關心我，令我感到很暖心…」說到此處，她一直繃緊的情緒大爆發，更喊住講：「原來真人騷不是作戲，不是演出來的。」可是節目出街後，方媛卻成為網民攻擊對象，先被爆要求入住男藝人樓層單人房，令同層幾位男星需共用一個洗手間，網民炮轟她十分自私，引起熱議。

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另外，方媛為《五十公里桃花塢》第一次嘗試演戲，獲節目官方微博小編大讚，更指沒想到居然效果如此驚艷，雖然之前沒有拍過，但方媛不僅第一次就演出了大家想要的感覺，而且還會加入自己的想法讓人物更豐富立體。

至於袁詠儀在節目中同樣搶鏡，她照顧方媛的畫面獲不少網民稱讚，尤其看見方媛一時感觸落淚，坐在旁邊的她遞上紙巾及送上安慰，讓觀眾看到她爽直之外的細心一面。袁靚靚於節目又分享早年在TVB被雪藏的經歷，當初入行只是做司儀工作，主持音樂節目時經常心不在焉，別人講話時她卻發夢，後來終獲首次入組拍攝處境劇《我愛玫瑰園》的機會，當年她年少氣盛，看到劇本不合理之處，直接跑去向高層投訴，質問為何劇情前文不對後理，說到此時，她自嘲自己以前神經病，笑言之後就被雪藏沒有拍劇，差不多約滿時才轉戰影壇。

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