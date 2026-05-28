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娛樂
出版：2026-May-28 11:59
更新：2026-May-28 11:59

馮德倫動漫IP「BUCKET MAN」登陸香港Comic Con 孖賭俠II「法國賭神」Declan Wong周六站台

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1a BUCKET MAN Key Visual

馮德倫原創動漫IP「BUCKET MAN」明日登陸「香港Comic Con 2026」!

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馮德倫（Stephen Fung）由香港演員轉型成導演及BUCKET MAN創作者，由他傾力打造的原創動漫IP，將登陸明天（5月29日）開鑼的首屆「香港Comic Con 2026」。

馮德倫打造的BUCKET MAN自去年3月於ComplexCon Hong Kong 全球首次亮相以來，憑藉其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群關注。這個以「堅韌不拔、逆境而上」為精神核心的原創角色，從一個充滿想像力的動漫IP，逐步拓展成為融合動漫敘事、藝術玩具、時尚及數碼生態的多元化文化 IP，是馮德倫藝術表達的重要延伸，象徵著他創作旅程的新篇章。面世一年多，BUCKET MAN經已先後與「Figure教父」劉建文（Michael Lau）、HSBC One+、CLOTTEE by CLOT、threezero及Hot Toys旗下Lab C等展開跨界合作，更於DesignerCon Hong Kong 2025榮獲「Rising IP大獎」。

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再走進多元創意宇宙

為讓粉絲親身走進BUCKET MAN的多元化發展及創意宇宙，是次於Comic Con設立的Pop Up以BUCKET MAN角色原型打造6米高的巨型充氣裝置，標誌性的紅色水桶頭和休閒坐姿呈現，勢成打卡熱點。Pop Up內其他元素包括循環播放將於7月正式推出的BUCKET MAN動畫預告、BUCKET MAN x CLOTTEE全新聯乘童裝系列、與香港知名藝術玩具設計師Pucky畢奇聯乘的限量版figure、早前與threezero聯乘推出的BUCKET MAN ZERO，以及夾公仔機贏取BUCKET MAN x 紅A盲盒系列等，為大家帶來互動體驗。

法國賭神星期六現身

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另外，「法國賭神」Declan Wong於1991年憑《賭俠II之上海灘賭聖》中具有特異功能的Pierre Cashon一角深入人心，息影多年移居紐西蘭，最近憑經典台詞「我要驗牌」於內地社交平台再度爆紅。Declan將於Comic Con第二天下午（5月30日）驚喜現身，除了為現場觀眾帶來BUCKET MAN主題表演，更會聯同馮德倫在迷你賭桌上上演一幕「Show Hand」對決、與現場觀眾大玩互動等，重現經典電影場面。

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