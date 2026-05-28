馮德倫動漫IP「BUCKET MAN」登陸香港Comic Con 孖賭俠II「法國賭神」Declan Wong周六站台

馮德倫（Stephen Fung）由香港演員轉型成導演及「BUCKET MAN」創作者，由他傾力打造的原創動漫IP，將登陸明天（5月29日）開鑼的首屆「香港Comic Con 2026」。

馮德倫打造的BUCKET MAN自去年3月於ComplexCon Hong Kong 全球首次亮相以來，憑藉其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群關注。這個以「堅韌不拔、逆境而上」為精神核心的原創角色，從一個充滿想像力的動漫IP，逐步拓展成為融合動漫敘事、藝術玩具、時尚及數碼生態的多元化文化 IP，是馮德倫藝術表達的重要延伸，象徵著他創作旅程的新篇章。面世一年多，BUCKET MAN經已先後與「Figure教父」劉建文（Michael Lau）、HSBC One+、CLOTTEE by CLOT、threezero及Hot Toys旗下Lab C等展開跨界合作，更於DesignerCon Hong Kong 2025榮獲「Rising IP大獎」。