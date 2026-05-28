SJ崔始源分享身心健康哲學 日本收納女王近藤麻理惠解構「斷捨離的快樂」

《The Art of Wellness》創刊號聚焦韓星崔始源的獨家深度專訪，始源為封面拍攝了一輯唯美靚相，展現他從容閒適的風采及健康魅力。在訪問中，他分享其身心健康哲學，特別重視每一天的早晨時光，認為那是開展新一天的關鍵時刻，因此他早上必定祈禱和做運動。身型一直保持在最佳狀態，他的秘訣是飲食均衡多樣，盡量不挑食；無論身在何處或多忙碌，仍會盡量堅持做掌上壓、仰臥起坐和深蹲，動作不複雜，持之以恆是最關鍵。除了照顧身體，他同時強調心靈的呵護，崔始源表示：「放下不需要的事物、好好照顧自己的健康、常懷感恩之心，這三件事是我一生堅守的信念。」他續剖白：「人生毋須急於求成，應該放慢步伐，多愛自己一點，並在這個旅程中更善待自己。」他同時強調：「我認為最重要的是學會接納真實的自己，並有意識地去愛這個版本的自己。」他將身心健康定義為一種柔韌而不折斷的能力，在生活震盪時，仍能靈活應對，而非抗拒改變。