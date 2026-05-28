大死撐日｜瘋搶門票系統現異常一度呼籲唔好買飛 林日曦宣布加多7埸

林日曦執導及編劇、共聯同毛舜筠、白只、楊偉倫及胡麗英演出的37場舞台劇《大死撐日》，門票於今早（28日）10時在Cityline公開發售。過去林日曦的舞台劇均掀搶購潮，今次亦不例外，更有不少人表示已經過數，但未有收到購飛成功的email通知，也有人表示多次付款成功，但也收到購票成功的通知，一片混亂，不少「苦主」到林日曦的社交平台留言大吐苦水。

林日曦見狀只好呼籲大家不要買飛，他留言說：「即使會嚴重影響票房，但我都要喺度單方面宣佈，請大家停止再上去Cityline，不要再買我嘅劇嘅飛。」他認為出現不同狀況是系統錯誤，自己想跟售票網聯絡，「但係等咗好耐依然聯絡唔到」，於是他唯有呼籲大家停止買飛，他說：「因為唔想大家有無謂損失、亦唔想大家白白喺度等，我研究吓點樣做之後

再喺度公布，非常極之唔好意思。你哋有任何情況，放心，我哋一定會逐一幫大家跟進！」