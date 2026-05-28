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娛樂
出版：2026-May-28 15:02
更新：2026-May-28 15:02

王嘉爾Jackson五月天阿信合體代言百事 超現實MV耗時三天拍攝 (有片)

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王嘉爾跟五月天阿信破天荒合作，為百事合唱廣告歌《Alive》。

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百事可樂起用王嘉爾（Jackson Wang）與五月天阿信擔任品牌代言人，兩人更攜手合作廣告歌《Alive》，這首作品由阿信作詞作曲，並由王嘉爾和阿信共同擔任製作人，MV終於在今天（28日）早上正式首播，嶄新配搭為樂迷帶來無限驚喜。

王嘉爾、五月天阿信重磅合體！ 百事可樂主題曲〈Alive〉震撼娛樂圈

王嘉爾、五月天阿信重磅合體！

王嘉爾勇於跨界突破，解鎖多重身份。從擊劍運動員到首位連續三年登上科切拉主舞台的歌手，從被定義的偶像到掌握創作主權的創作者，再到TEAM WANG records & TEAM WANG design創始人，不斷超越自我。而剛創造北京鳥巢55場演唱會紀錄的五月天，主唱阿信身為音樂人、STAYREAL潮牌主理人、知名IP MOJO FAMILY的創作者，他用二十餘年走出自己的路。2009年，阿信以一曲《放肆》與百事可樂結緣，鼓勵年輕人勇敢追夢；如今攜《Alive》重磅回歸，續寫渴望故事，不放棄、不妥協，每一次堅持，都能推動自我迭代與突破，讓渴望不斷生長。

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為了《Alive》今次的MV，特別邀請金曲獎最佳MV導演陳奕仁操刀，Jackson與阿信先是各自在不同城市拍攝，忙碌的兩人直到北京才有機會合體同框，一見到Jackson，阿信先是提及有看到他演唱會水中退場的片段，直誇很炫，並說：「藉由這次代言百事可樂的機會，好不容易和仰慕許久的Jackson合作！」王嘉爾謙虛地說：「我的驕傲！可以跟信哥合作！」兩人更把握機會大聊特聊，雖然是第一次合作，但問及聊天內容，兩人很有默契地說：「不跟你們說聊什麼，秘密！」這個MV更是耗時三天，場景超過12個，包括權杖牙刷渴望清質疑悠悠之口、購物車貪食蛇渴望放下過剩的慾望等，超現實視覺不斷地迎面襲來，渴望正式全面爆發。

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