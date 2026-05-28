天下一Comic Con大曬冷 《世紀大騙局》MV小黑貓Kooloo夏威夷恤外星人可愛登場

天下一集團（One Cool Group）今年以協辦單位身份參與本周五到星期日（5月29日至5月31日）假灣仔會展舉行的「Hong Kong Comic Con 2026」，除了參與協辦外，集團更攜多個全新IP和相關企劃於Hall 3攤位 3D-G31亮相！當中包括推出於古天樂歌曲《世紀大騙局》的MV中登場、憑可愛百厭形象而成為人氣IP的「外星小黑貓 Kooloo」盲盒及每日於Hong Kong Comic Con限售300隻的「夏威夷恤外星人」Figurine。

除此之外，天下一更集結重磅動畫、漫畫企劃發布，進一步拓展原創IP於影視、動畫、漫畫、潮流玩具及跨界聯乘等領域的發展可能。