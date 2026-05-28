香港探秘地圖｜孔德賢農曆七月十四拍墳場戲狂講「唔好意思」 倪嘉雯收劇本膽怯靠平安符傍身

倪嘉雯Carmen與孔德賢Danny在《香港探秘地圖》中分別飾秀儀和畢鳴，昨晚（27日）一集，兩人正正在鬼節農曆七月十四到墳場取景。談到墳場拍攝場口，Carmen接受訪問時透露，倪媽媽事前有專誠為她求平安符保平安，她亦表示起初收到劇本時「有啲怯」，但到正式拍攝時卻「怯意全消」，Carmen稱：「其實都係自己嚇自己多，因為現場打晒燈，又好多工作人員同埋大部分係男性，陽氣好重，所以一啲都唔驚。」至於孔德賢，談到拍攝誤踢骨灰罈場口時，亦有啲怯怯地：「我係第一次去墳場拍嘢，現場好黑同好靜，乜都睇唔到，所以都驚驚地。拍攝前拜神有做足，同埋我拍嗰陣都有不斷講唔好意思、唔好意思。」女主角龔嘉欣早前曾透露，Carmen及Danny這場墳場戲，咁啱得咁橋於農曆七月十四當晚拍攝，但二人為了配合進度，仍堅持頂硬上，十分專業。