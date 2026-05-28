金秀賢向「橫豎研究所」索償1.56億港元 金世義被揭多次造假黑歷史

韓國男星金秀賢去年因捲入已故女星金賽綸的戀情風波，慘遭當地演藝圈封殺，消失長達一年以上，然而事件近日卻來個大反轉，爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」主持人金世義涉嫌散播不實資訊與偽造AI音檔，前日（26日）遭首爾中央地方法院頒布拘捕令即時羈押。及至今日（28日），金秀賢也透過代表律師反擊，表示將向金世義提出高達300億韓元（約1.56億港元）的損害賠償訴訟。

被指是捏造假新聞慣犯

金秀賢代表律師在新聞節目上表示，金世義散播虛假消息，聲稱金秀賢從金賽綸未成年時已開始交往，並透過經理人公司向金賽綸施壓要求償還債務，最終迫到女方走上絕路。

「橫豎研究所」去年公開的證據，如今被發現11張聊天截圖有7處造假，音檔更是用AI偽造，金世義還曾捏造金秀賢企圖以40億韓元收買證人等言論，惡劣手法讓外界相當震驚。金秀賢代表律師表示：「其實去年事件剛爆發時，我們就以120億韓元提出訴訟，但截至現在重新評估，實際造成的經濟損失比當時更大，未來或提高索償金額。」透露向調查機關提交相關受害資料，估算損失規模約達300億韓元，還痛斥金世義利用偽造證據，企圖徹底毀滅一位受到全球喜愛演員的名譽及人生，直指是計劃性的社會犯罪。