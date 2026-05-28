關心妍巡演廣州啟航 9歲女兒自薦做嘉賓選唱《負擔不起》

關心妍（Jade）啟動全新巡迴演唱會，日前（5月16日）於廣州舉行首站，特別重返她在內地首次舉辦演唱會的廣州中山紀念堂舉行。今次《關心妍 聽 巡迴演唱會2026》會一直橫跨到明年，2027年正好是Jade入行25周年，她希望廣州為首站，尾站則在香港。
過往開騷前，歌迷都會在網上紛紛點唱，每次都點出Jade歌庫內難度最高的歌曲，今次歌單由Jade親自編排，希望滿足每位支持多年的歌迷，Jade說：「以往可能導演都因應主題或氣氛揀歌，今次收集晒歌迷的心水，發現整個歌單都前所未有咁高難度，《仍然》、《以身試愛》、《重新出發》等等都放晒入去，當係挑戰一下自己。」Jade的演唱會每次都有一個慣例，當Jade唱出她為歌迷寫的《關心...心妍》時，全場都會自覺地拿出手機製造燈海，今次廣州首站亦延續這個「必喊位」，Jade坦言：「每次都會叫自己忍住，但望到台下一啲熟悉嘅臉孔，仲要大合唱喎，結果都係邊喊邊唱。」
25周年昐與歌迷紅館慶祝
巡演籌備過程亦發生一段既溫馨又搞笑的趣事，Jade的9歲女兒心心，繼上次在紅館演唱會舞台驚喜亮相後，今次再度「自薦」做嘉賓，Jade好奇問她想表演什麼歌曲時，心心竟然選唱Jade的經典出道作《負擔不起》，心心更理直氣壯說：「It's a hit song！」原來，心心發現每次媽咪在台上唱起《負擔不起》時，台下必定全場大合唱兼起哄，因此留下了深刻印象，Jade大讚女兒觀察力強。面對女兒的「專業選曲」，Jade啼笑皆非，同時也非常期待，「最初都好奇一個9歲小朋友點去演繹一首大人情歌？但效果都唔錯，心心上到台好淡定，仲話下次要挑戰另一首。」而盲盒環節，首站Jade選唱《白費》和《接受現實》，每場不同。
Jade過往演唱會的主題都以單字說明，2012年《聲》紅館演唱會、2014年《說》演唱會、2022年《約》紅館演唱會，這次主題是《聽》，讓樂迷「聽」到她多年來耳熟能詳的歌曲外，亦是Jade明年迎來出道25周年的前奏。隨著廣州首站順利揭開序幕，第二站將於8月1日登陸澳門百老匯，開騷前一日（7月31日）是Jade正日生日，澳門站將成為生日專場，而後續巡演城市亦即將陸續公布，Jade自言：「巡唱由24周年開始，希望尾站回到香港紅館，跟大家共度25周年。」