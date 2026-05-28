關心妍巡演廣州啟航 9歲女兒自薦做嘉賓選唱《負擔不起》

關心妍（Jade）啟動全新巡迴演唱會，日前（5月16日）於廣州舉行首站，特別重返她在內地首次舉辦演唱會的廣州中山紀念堂舉行。今次《關心妍 聽 巡迴演唱會2026》會一直橫跨到明年，2027年正好是Jade入行25周年，她希望廣州為首站，尾站則在香港。

過往開騷前，歌迷都會在網上紛紛點唱，每次都點出Jade歌庫內難度最高的歌曲，今次歌單由Jade親自編排，希望滿足每位支持多年的歌迷，Jade說：「以往可能導演都因應主題或氣氛揀歌，今次收集晒歌迷的心水，發現整個歌單都前所未有咁高難度，《仍然》、《以身試愛》、《重新出發》等等都放晒入去，當係挑戰一下自己。」Jade的演唱會每次都有一個慣例，當Jade唱出她為歌迷寫的《關心...心妍》時，全場都會自覺地拿出手機製造燈海，今次廣州首站亦延續這個「必喊位」，Jade坦言：「每次都會叫自己忍住，但望到台下一啲熟悉嘅臉孔，仲要大合唱喎，結果都係邊喊邊唱。」