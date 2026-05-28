敖嘉年拍《翻叮一族》見唔到楊思琦被人蝦 認被商天娥教做戲

敖嘉年、阮政峰、陳宇琛、朱智賢等今日到奧海城出席行HOY媒體網絡全港獨家直播「第20屆愛知・名古屋亞運會」啟動禮。敖嘉年表示比較愛在電視上收看不同大型運動比，自己因為學功夫關係，對武術項目特別有興趣，所以會比較留意。

談到他當年有份拍攝的《翻叮一族》，爆出楊思琦被商天娥及一名已淡出娛樂圈的男藝人欺負，他表示自己當時仍然是很新，很擔心自己做得好不好，自己沒有留意到。他說︰「問心，我自己真係冇睇到，有冇事發生我唔敢講，因為始終都係佢哋嘅事，喺我記憶入面，我係睇唔到，可能我無留意到。真係唔係講笑，我真係無睇到有冇嗌交呢樣各樣。」

翻看記錄，敖嘉年曾先後3次跟楊思琦合作，他坦言不覺得思琦有甚麼問題，也不明白為何大家這樣說她，可能自己跟思琦只局限在工作上的交流，並未太過深入跟她接觸。他認為在現場如有演員著另一位演員行過少少，未必是真正的拗撬。對於陳曼娜提到有後生男演員欺負楊思琦，敖嘉年笑謂︰「係我！」至於有傳是陳鍵鋒，他說︰「佢哋真係有啲件事發生嘅時間，我唔喺度，我都唔知答咩好。」他表示跟陳鍵鋒認識多年，但自己在現場就沒看到有欺凌事件發生。

當提到陳曼娜指出商天娥有份欺負楊思琦，敖嘉年先是「嘩！娥姐！」之後他表示曾跟娥姐在《巾幗梟雄》合作，他說︰「娥姐真係會教我做戲！譬如話呢個位你行過少少，但佢唔係鬧我，佢真係教我做戲嘅，我好多年冇見佢啦！我入行嘅時候，我都試過被人話過遮咗人哋啲光，令人塊面黑咗，呢個係我入行時燈光師同我講，呢啲又唔係話，但我會永遠都記得。(會唔會係對方當時語氣好重令你永遠記得？)唔重㗎！其實做新人嘅時候，都好多時會被人話『你行過啲』、『再過多少少』，我從《封神榜》嗰時已經被人話，被人話得多就記得！」

問到他入行以來，有沒有遇到被前輩欺負，他直言一定有，「其實佢又唔算嚟蝦你嘅，可能係語氣上重咗啲，可能呢個係佢style，有啲會話你呢句要咁咁咁，你演要咁，一定有呢啲事，自己要釋懷囉！你都要接納佢點解會咁講，係咪真係自己問題，自己又點樣化解呢？我哋以前喺TVB出嚟，台前幕後，就算副導演佢哋都係咁長大囉！其實講返轉頭，呢啲都係好事。」