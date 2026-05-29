YENA香港開唱約定fans唱到60歲 率千人挑戰舞蹈燃爆全場

韓國人氣女歌手YENA日前二度登上香港舞台，於AXA安盛創夢館舉行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Hong Kong》演唱會。當晚YENA精心準備不同風格的舞台，更走到台下與粉絲近距離互動，並帶領全場進行新曲《Catch Catch》的Dance Challenge，甜美又充滿能量的演出，令現場 Jigumi（官方粉絲名）尖叫聲此起彼落，為此次香港站寫下難忘篇章。 演唱會甫揭開序幕，YENA以一襲粉紅白色洋裝驚喜現身台下，未登主舞台先點燃氣氛。YENA用中文高呼：「你們準備好了嗎！」，隨即帶來全球掀起翻跳熱潮的新曲《Catch Catch》，突如其來的近距離開場令粉絲驚喜萬分，當招牌編舞一出，全場尖叫聲幾乎掀翻場館屋頂。

粉絲感動落淚 為呈現更完整的舞台魅力，YENA特別設計多個主題舞台，從可愛夢幻到個性鮮明風格皆一一呈現，展現「百變女王」的一面，之後她更驚喜邀請兩位幸運粉絲上台互動，不僅送上禮物，還近距離在她們面前跳舞，令粉絲感動落淚，YENA見狀即時以中文溫柔安慰：「你們幸福嗎？」當粉絲用力點頭，她笑說：「我也很幸福，你們不要哭了。」台上台下溫馨互動感染全場，洋溢著滿滿愛意與感動。 全場舞力全開 除了舞台演出，YENA更準備「Catch Catch Challenge」環節，鼓勵Jigumi們自信站起來一起跳舞。過千名Jigumi即場參與挑戰，場面壯觀。粉絲顯然有備而來，動作整齊又充滿熱情，令YENA笑言：「我要更努力才行了！」，她更以中、韓文夾雜連聲稱讚，情緒價值滿滿。