熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-28 21:21
更新：2026-May-28 21:21

何雁詩拒與鄭俊弘推合唱歌 安排囝囝多留加拿大心掛掛

分享：

何雁詩、敖嘉年、阮政峰、陳宇琛、朱智賢等今日到奧海城出席行HOY媒體網絡全港獨家直播「第20屆愛知・名古屋亞運會」啟動禮。何雁詩將會擔任主持，專責高爾夫球項目。她表示自己上一次杭州亞運也是HOY邀請她，很感謝HOY給她機會，自己也自此愛上在電視旁邊支持港隊，今屆也會一樣投入，做定更加功課。

MWW 8399

何雁詩將會擔任主持，專責高爾夫球項目。

避與鄭俊弘夫妻檔

談到老公鄭俊弘離巢，她表示對方思索了一段時間，她說︰「其實佢都諗咗一段時間，最近都好多人自己出嚟做音樂。我覺得對於佢嚟講，佢揾到一個自己舒服嘅工作模式係最緊要。」問到是否想有多些時間照顧囝囝，她相信是其中一個原因，但就爆老公離巢之後比較忙，幸好大家都是工作時間比較大彈性，可以有多些時間陪囝囝。

何雁詩表示不知道老公未來的工作計劃，是否會繼續做音樂，但自己則在籌備新歌，希望可以在亞運前推出，是一首比較輕快的歌曲。問到二人現時都是自由身，可會考慮夫妻檔合唱，她擰頭表示不會，因為覺得大家在工作上分開些比較好，加上大家的曲風都不太一樣，而自己跟老公最常合作的便是照顧囝囝。

adblk4
MWW 8327 MWW 8321 MWW 8382
704387034 1406026014665678 560602551455127913 n

何雁詩坦言鄭俊弘可能想多些時間陪囝囝，所以離巢。

囝囝多在加拿大

談到囝囝會香港、加拿大兩邊走，她表示囝囝會比較多時間在加拿大，因為老公的家人都在加拿大，可以幫忙照顧，加上當地對於天使綜合症比較熟悉，有專屬診所，希望可以尋求到一些治療方法。她直言因為工作關係，要跟囝囝不時要分開兩地，自己有時也很掛念他。何雁詩說︰「超級唔慣！佢好多時間喺溫哥華，我又有恆常工作，要請假去搵佢，但係我哋要提自己，呢個選擇對佢將來係會好。」她又提到近幾次跟囝囝去旅行，發現他每次都會有新的領悟，覺得囝囝對世界了解多一些。

adblk5
Apparently kids under 12 get in for free so…free rider for the weekend!!!More so to see all the Adventures with Asher!!!Our first trip to Banff National Park!!Traveling with our son with disab (1) Adventures with Asher!!!Our first trip to Banff National Park!!Traveling with our son with disab The giggles that light up our lives💕#angelmansyndromeawareness The giggles that light up our lives💕#angelmansyndromeawareness (1) Adventures with Asher!!!Our first trip to Banff National Park!!Traveling with our son with disab (2)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務