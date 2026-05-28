何雁詩拒與鄭俊弘推合唱歌 安排囝囝多留加拿大心掛掛

何雁詩、敖嘉年、阮政峰、陳宇琛、朱智賢等今日到奧海城出席行HOY媒體網絡全港獨家直播「第20屆愛知・名古屋亞運會」啟動禮。何雁詩將會擔任主持，專責高爾夫球項目。她表示自己上一次杭州亞運也是HOY邀請她，很感謝HOY給她機會，自己也自此愛上在電視旁邊支持港隊，今屆也會一樣投入，做定更加功課。

避與鄭俊弘夫妻檔

談到老公鄭俊弘離巢，她表示對方思索了一段時間，她說︰「其實佢都諗咗一段時間，最近都好多人自己出嚟做音樂。我覺得對於佢嚟講，佢揾到一個自己舒服嘅工作模式係最緊要。」問到是否想有多些時間照顧囝囝，她相信是其中一個原因，但就爆老公離巢之後比較忙，幸好大家都是工作時間比較大彈性，可以有多些時間陪囝囝。

何雁詩表示不知道老公未來的工作計劃，是否會繼續做音樂，但自己則在籌備新歌，希望可以在亞運前推出，是一首比較輕快的歌曲。問到二人現時都是自由身，可會考慮夫妻檔合唱，她擰頭表示不會，因為覺得大家在工作上分開些比較好，加上大家的曲風都不太一樣，而自己跟老公最常合作的便是照顧囝囝。