冼靖峰黃奕斌由LOONG 9變SURFIVE 搵Anesa@IdG Bubbles做首個MV女主角

Archie冼靖峰、DEZ余宗遙、Hugo黃奕斌、Hugo黃星綽及Sean文佐匡曾經參加《亞洲超星團》接受一連串特訓，其中Archie、Sean及黃奕斌更獲選成為LOONG 9成員。不過，Archie、Sean及黃奕斌夥拍DEZ、黃星綽另起爐灶，組成組合SURFIVE，首部作品《POPSTAR》，MV邀請到IdG Bubbles偶像女生成員Anesa 莊嘉詠擔任女主角。

Archie表示參與男團與自己個人演出感覺很不同，要放低自己很多想法配合整個團體的節奏與風格，提到要跳舞他笑言：「跳舞直頭係我盲點o添呀！唯有練多啲去補飛。不過我相信自己一直以嚟嘅訓練，相信自己有進步，加上今次齊人排舞時間唔多，都係得兩次，比著係以前嘅我一定唔咁短時間練好。」被問到與女主角Anesa的合作，他笑言：「我數過原來我係SURFIVE入面最老嗰個囉！(27歲)我都大佢幾年㗎，不過應該都冇咩代溝嘅。」

細Hugo黃星綽與Anesa有個鏡頭要近距離對望，在場成員睇到「嘩嘩聲」，他扮傻說：「我都唔知咩事喎，咩嘩嘩聲呀？借位嚟啫，我哋都有隔5、6隻手指距離㗎！」(5、6隻手指距離咋喎？)他說：「令我有心跳加速嘅感覺，好驚佢啲fans打我呀！多謝導演用心良苦俾呢個機會我，哈哈！」Anesa被問到感覺如何時，她爆笑說：「個感覺好似挨落阿Chur(IdG Bubbles成員)度咁，冇心跳加速呀，保持專業㗎嘛！」原來細Hugo是IdG Bubbles成員小倬(阿Chur)的弟弟，而二人之前亦有碰過面，她說：「佢兩姊弟真係好似樣，特別係對眼，拍緊嘅時候我當佢係短頭髮版嘅阿Chur，哈哈！」而細Hugo亦負責今次歌曲的編舞，他表示今次時間比較緊逼，加上要顧及其他成員一起跳好隻舞，所以都花了不少心思，大家亦跳得好好。

為了把握時間編舞大Hugo黃奕斌、Sean與細Hugo一有時間就排舞，更會video call一起研究，希望成品出來能盡善盡美。大Hugo在MV中被Anesa指點球技深夜練波，但Anesa卻說：「其實我係唔識打波㗎，但導演要講話Hugo每球都射得唔好，但明明佢球球都入到，我都話『你符碌㗎咋，呢球唔計數』成個過程好好笑。」 DEZ在MV中與Anesa坐在開蓬跑車，本以為揸跑車一定會可以迷到女生，點知變成一個不解溫柔的男人，DEZ說：「其實我係為咗Chok先揀拍呢個跑車場口，同埋我覺得我喺呢個團入面啱做一個叛逆啲嘅角色，但其實我係唔識揸車㗎！哈哈！」在旁的Anesa說：「吓，又話P牌嘅？」二人立即爆笑，而且拍攝期間已經不停鬥嘴有火花，Anesa說：「我同佢講『吹亂我個頭呀，滴花我個妝點算呀，個頭夾咗2個鐘㗎』做一個野蠻女仔。其實DEZ都好細心，佢問返我係咪真係整頭整咗好耐，其實我整咗10分鐘㗎咋。」DEZ被問到與Anesa互動有沒有心跳的感覺，他笑言：「本身都有啲感覺㗎，但佢一同我講佢03年，我即刻冇晒心跳！」

Sean與Anesa互動的場口是一起打機，而劇情當然是被對方嫌棄，Sean即刻慘慘豬話：「佢話我A、B掣，左、右都分唔清呀，我唔係囉！」不過原來Anesa真係有打開機，所以今次Sean真係遇到對手。被問到與Anesa互動會否尷尬，他笑言：「尷尬㗎，我會怕醜㗎，我唔係咁直接嘅男人嚟㗎！」整個過程都充滿歡笑聲，加上各位年齡相近，很快就熟絡了。Anesa被問到如何可以極速跟5位男生一拍即合，她直言：「我覺得最主要係唔怕醜，因為我平時喺group入面都唔怕做啲奇怪嘢，其他隊員有時都覺得我好跳掣，所以都係做返平時自己，哈哈！」