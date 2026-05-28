陳國邦踩入西安兵馬俑「尋秦記」 竟然有4個李斯So Silly

憑電影《尋秦記》飾演李斯一角再度掀起話題的陳國邦，日前趁展開一場「秦朝朝聖之旅」，親自踏足西安兵馬俑、銅馬車博物館及秦二世陵遺址公園，他更笑謂：「我今次總共搵到四個李斯！」

今次是阿邦首次去西安，重點參觀了三個跟秦代有關的古蹟：兵馬俑、有「青銅之冠」美譽的銅馬車博物館，以及擺放了李斯銅像的秦二世陵遺址公園，「其實之前睇紀錄片，見到兵馬俑嘅時候已經有一種情感，對自己國家歷史嘅驚訝、感動同讚嘆。但今次親身企喺二千幾年前嘅土地之上，感覺完全唔同，甚至會有一啲幻想，好似聞到二千幾年前泥土嗰種氣味。」說到這裏，他忍不住笑說：「唔好問我係咩味，哈哈，你哋自己親自去體驗一下啦。」