吳家樂鄧兆尊質疑自身有問題 楊思琦︰總有人教你長大但唔值得感謝

楊思琦2011年突然單方面宣布與拍拖9年的李泳豪分手，隨後火速與前跳水運動員吳帥拍拖並未婚產女，當年被網民鬧爆拜金。後來李家鼎一家發生爭產、家人鬧不和事件，令楊思琦一段憶述在李家日子訪問翻hit，未幾她便獲得光環，指她是最有力的人證證明李泳漢是有問題的一個，而且並非是傳聞中貪錢。

吳家樂鄧兆尊對思琦有保留 不過，吳家樂、鄧兆尊對楊思琦就有不同看法，家樂著大家最好看回當年的報道，認為思琦如果覺得被欺凌，他可以找回涉事的人跟她當面對質，與此同時兆尊也謂︰「有啲嘢自己做過，令到大圍人覺得你係過份咗，而依家又出嚟賣慘行為，有啲人可能真係蝦過你，我都有被人蝦過，會唔會係你自己做過某啲嘢令人一齊去蝦你，你自己諗一諗。」家樂亦稱「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。」

楊思琦除了借用劉定堅鬧吳家樂影片封面截圖，隔空回應吳家樂外，今日更貼上一條影片，疑似再回應家樂與兆尊的言論。她留言說︰「全城熱話：當全部人都70里，不是你自己有問題嗎？｜一路走來（就算有70公里）全部都是老師，沒一個敵人！你懂的《人生課程》70公里谁没有走過，一起走下去！感恩遇見，給我上了一節又一節課， 讓我在經歷中成長！ 笑看風雲。」