范卓賢Jacky Fan自認「三尖八角」難相處 新歌MV與《夜王》葵芳咀嘴慘食檸檬

范卓賢Jacky Fan自2月正式加盟MakerVille後，短短數月已推出第三首單曲《三尖八角》，新歌再次親自作曲，由黃偉文（Wyman）填詞、Justin Yau編曲、徐浩監製。Jacky透露歌名靈感來自Wyman，說：「好多謝Wyman填咗呢份詞俾我，因為當中嘅描述同我嘅性格好雷同，我都覺得自己係一個『三尖八角』、喺人眼中唔容易相處嘅人，因為好多時候，喺討好別人同選擇做自己之間，我都選擇咗後者。」

拍打邊爐戲 辣腫個嘴

Jacky Fan在《三尖八角》MV扮演「車房仔」，並邀得他近期極欣賞、在電影《夜王》飾演「葵芳」的蔡蕙琪（阿Kay）擔任女主角，兩人飾演車房同事。Jacky對阿Kay產生微妙感覺，卻發現常有型男駕駛名車接送她，後來更揭發對方已有家室，正室上門大鬧。Jacky為保護阿Kay揮拳痛打賤男，最終換來一頓打邊爐，兩人還差點接吻，可惜Jacky慘遭「食檸檬」。

他又透露，該場打邊爐飲啤酒戲份，因沒為意杯子放在爐邊被燒熱，當正式拍攝要拿杯飲時，才發覺杯邊已被燙熱，說：「因為roll咗機，又冇諗到隻杯係咁熱，最終辣到嘴唇腫起，幸得化妝師以美容儀即場降溫，得以完成拍攝。」