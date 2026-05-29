《浪姐7》宿舍別墅疑甲醛超標 女星爆集體身體不適

內地人氣節目《乘風2026》（浪姐7）近日陷入環境安全疑雲。多名參賽女星在錄製期間接連病倒，網友追查後發現，身體抱恙的藝人均住在同一棟宿舍，懷疑是該處重新裝修後倉促啟用，甲醛超標所致。

多位姐姐「出事」

據了解，同住該棟樓的曾沛慈、范瑋琪、孫怡、謝楠及闞清子，近期不約而同出現呼吸道與黏膜受損症狀。其中曾沛慈情況最為嚴重，不僅受急性咽喉炎折磨，更在練舞時頻頻嘔吐、流鼻血；孫怡則飽受眼疾與劇烈頭痛困擾；其餘藝人也深受喉嚨灼傷失聲之苦。

有醫療專業人士指出，這些病徵與人體短時間內吸入過量甲醛的反應吻合。更有知情人士踢爆，該宿舍在2026年4月初才剛大翻修，4月6日便讓藝人搬入，通風時間僅短短5天，期間更因防範狗仔隊偷拍而常緊閉窗戶，導致室內甲醛無法擴散，藝人進駐初期曾抱怨屋內充斥刺鼻異味，卻未獲正視。